Al via lo smaltimento di altri 68 mezzi abbandonati

Le operazioni sono in corso alle case Aler di via Fusé e via Fratelli Cervi

Al via le operazioni di bonifica nei cortili Aler: venerdì scorso avviata la rimozione dei veicoli abbandonati in via Fusé e via Fratelli Cervi ad Abbiategrasso. Intervento coordinato tra Amministrazione Comunale, Aler, Polizia Locale, Ufficio Ambiente e Amaga per restituire decoro e vivibilità all’area.

Un processo di bonifica che prosegue dopo quello di via Boccherini, con l’obiettivo di garantire decoro abitativo e urbano.

Venerdì 28 agosto 2026 hanno preso il via ufficialmente le attese operazioni straordinarie finalizzate alla bonifica dei cortili pertinenziali dei complessi abitativi Aler situati in via Fusé e in via Fratelli Cervi, un altra zona della città afflitta dalla problematica dell’abbandono. Le attività sul campo segnano un momento fondamentale per il decoro dell’area, dando concretezza ad un piano strategico mirato a risanare contesti residenziali per lungo tempo segnati dal degrado.

Altri 68 mezzi da bonificare

L’intervento prevede il prelievo e lo smaltimento progressivo di tutti i 68 mezzi abbandonati che occupano illegittimamente gli spazi comuni. Tra autovetture e ciclomotori fuori uso, diversi veicoli giacevano nelle aree cortilive da oltre vent’anni. Una permanenza che ha inevitabilmente trasformato questi rottami in veri e propri ricettacoli di rifiuti di ogni genere, elevandoli a simbolo tangibile di un prolungato abbandono a cui oggi si pone (finalmente) rimedio. Il raggiungimento di questo importante traguardo è il risultato di un intenso lavoro di squadra e di una sinergia istituzionale. L’operazione è stata infatti resa possibile grazie ad un apposito protocollo d’intesa sottoscritto nel 2025, con il quale l’Amministrazione comunale è riuscita a concordare con l’ente gestore Aler un piano d’azione definitivo per lo sgombero completo delle aree interessate.

Un contributo fondamentale per il perfezionamento dell’iter operativo e logistico è stato offerto dal costante supporto dell’Ufficio Ambiente comunale, affiancato dall’operatività sul territorio della Polizia Locale e dalla preziosa collaborazione della società Amaga. L’impegno corale delle parti coinvolte ha consentito di superare le criticità burocratiche e materiali accumulate negli anni, avviando a soluzione una problematica complessa e fortemente sentita dalla cittadinanza.

Le operazioni di rimozione proseguiranno in modo continuativo nel corso delle prossime settimane secondo un calendario strutturato. Lo sgombero totale dell’area e la completa eliminazione dei sessantotto veicoli abbandonati si concluderanno definitivamente entro la fine del 2026.

Per una migliore vivibilità dei residenti

“Questo intervento rappresenta un passaggio fondamentale per restituire vivibilità, dignità e serenità ai residenti che per troppo tempo hanno subito gli effetti di questo abbandono. È importante sottolineare come nessuna Amministrazione del passato sia mai riuscita a sbloccare un problema complesso e incancrenito da oltre vent’anni, ottenendo un risultato storico. – commenta l’intervento l’assessore alla Sicurezza Chiara Bonomi – Il nostro auspicio prioritario è che questi spazi, una volta bonificati, si mantengano decorosi e sicuri nel tempo, attraverso l’impegno costante delle istituzioni e il fondamentale rispetto della legge e della convivenza civile da parte dei cittadini che vi abitano”.