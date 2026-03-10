A seguito dell’avvio, da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, dell’iter autorizzativo per la realizzazione di due interventi sulla Rete di Trasmissione Nazionale in provincia di Milano, Terna pubblica l’avviso contenente l’elenco delle particelle catastali delle aree potenzialmente interessate dal progetto.

Al via l’iter da parte di Terna per realizzare la nuova rete elettrica utile ai Data center

L’opera, per la quale la società guidata da Giuseppina Di Foggia investirà quasi 80 milioni di euro, è finalizzata a garantire l’alimentazione dei futuri data center nella zona nord ovest della Città Metropolitana di Milano.

Nel comune di Nerviano è prevista la realizzazione di una Stazione Elettrica denominata “Poglianasca”, progettata in parte con tecnologia blindata compatta a ridotto consumo di suolo. Questa soluzione, basata sull’assemblaggio di elementi modulari prefabbricati all’interno di un edificio civile, consente di ridurre l’ingombro complessivo di circa il 40% rispetto alle tradizionali stazioni elettriche. La stazione sarà collegata alla linea elettrica esistente “Turbigo ST – Ospiate” tramite due nuovi raccordi aerei.

La mitigazione ambientale

L’ infrastruttura sarà inoltre integrata nel contesto paesaggistico grazie a interventi di mitigazione ambientale, tra cui la piantumazione lungo il perimetro di una fascia boscata che richiama gli elementi caratteristici del paesaggio urbano e rurale circostante.

I cittadini, e in particolare i proprietari delle particelle interessate dalle opere, potranno consultare la documentazione progettuale presso gli uffici del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, della Regione Lombardia e dei Comuni coinvolti di Nerviano e di Arluno. Eventuali osservazioni scritte potranno essere trasmesse entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso al suddetto Ministero e, per conoscenza, a Terna.