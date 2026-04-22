Al via le iniziative dell’Anpi per celebrare la festa della Liberazione

Una mostra, il corteo, la cerimonia ufficiale e uno spettacolo: «Ci auguriamo che la cittadinanza corbettese partecipi alle nostre iniziative»

Anche quest’anno, la sezione Anpi «Pierino Beretta» di Corbetta si prepara a celebrare con diverse iniziative la giornata del 25 aprile, festa della Liberazione dal nazifascismo.

La mostra

Si comincia già oggi, mercoledì 22 aprile, nella sala «Artemisia Gentileschi» in via Cattaneo con la mostra «La donna nella Resistenza», che «sottolinea il contributo femminile alla causa della Liberazione, che fu alto e pericoloso, ma spesso sottovalutato», sottolineano i membri dell’Anpi. La mostra resterà aperta e visitabile fino a mercoledì 29 aprile.

Il corteo e la cerimonia ufficiale

Nella giornata di sabato 25 aprile avvenimento centrale sarà il corteo, con ritrovo alle 9:15 in piazza Beretta; si proseguirà per via Mazzini, corso Garibaldi, piazza del Popolo, via San Vittore, via Brera, via IV Novembre e si concluderà al cimitero per la cerimonia ufficiale. Sarà presente il Corpo Filarmonico «Gaetano Donizetti». Seguirà l’iniziativa «Porta un fiore al partigiano»: verranno deposti dei fiori sulle tombe dei 13 partigiani sepolti nel cimitero di Corbetta.

Lo spettacolo

La sera di sabato 25 aprile alle 21 nella sala Polifunzionale «A. Salvi», in piazza Primo Maggio, si potrà assistere allo spettacolo «Primavera: femminile, plurale», a cura del gruppo di Danza Controvento. La mostra e lo spettacolo hanno il patrocinio del Comune di Corbetta.

L’invito alla cittadinanza

«Ci auguriamo che la cittadinanza corbettese partecipi alle nostre iniziative, in particolare al corteo del 25 aprile, che rappresenta il momento centrale della celebrazione della Liberazione del nostro Paese dall’occupazione nazifascista», concludono i membri della sezione Anpi.