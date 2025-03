Sono iniziati oggi da via Gramsci a Bareggio i lavori di asfaltatura previsti per quest’anno.

Al via le asfaltature a Bareggio

In programma a seguire: viale De Gasperi (tratto finale verso la ex statale 11), via Primo Maggio (tratto da via Crispi alla ex statale, compresa la pista ciclabile), rotatoria “Enzo Ferrari”, via Don Biella e parcheggio centro sportivo “Facchetti” (via Falcone).

Nelle prossime settimane partiranno anche la riqualificazione del marciapiede di via Matteotti fino all’ingresso del parco Arcadia e l’asfaltatura della via Giovanni XXIII dal Carrefour fino alla rotonda di via Cusago.

Le parole del sindaco Colombo