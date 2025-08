Al via l’abbattimento di tre grossi ippocastani

Ambiente

“La sicurezza e l’incolumità dei cittadini sono la nostra priorità”

Avviate le operazioni di abbattimento di tre ippocastani pericolanti in piazza Garibaldi/viale Cavallotti ad Abbiategrasso.

Per la sicurezza dei cittadini

Sono iniziate questa mattina, lunedì 4 agosto 2025, intorno alle 8.30 , le operazioni di abbattimento dei tre ippocastani pericolanti che si trovano nell’area compresa tra piazza Garibaldi e viale Cavallotti. Un’operazione annunciata la scorsa settimana dall’assessore all’ecologia di Abbiategrasso Valter Bertani che ha spiegato:

“Sono un prezioso esempio di patrimonio verde della città. Ma dopo il sopralluogo tecnico dell’agronomo sono risultate tre piante non stabili, con problemi, quindi pericolose per la comunità – ha detto – la sicurezza dei cittadini viene prima di tutto”.

Le squadre di Amaga hanno proceduto con la prima pianta (quella più vicina al passaggio ciclo pedonale) per poi proseguire con le altre due, in modo tale da completare il lavoro in giornata. Dalle fronde cadute a terra si è potuto notare che l’interno dell’albero era completamente cavo.

Altre piante sono state oggetto di verifiche da parte dell’agronomo incaricato dal Comune e in tutto sono una cinquantina quelle attenzionate.

Verranno rimpiazzate con nuovi alberi