Organizzata dal Gruppo d’Interesse IL PRESEPIO prende il via la Terza edizione della mostra “La Via dei Presepi” e quest’anno raddoppia con una mostra all’aperto e una al coperto.

Al via la terza edizione de “La via dei presepi”

La mostra di presepi all’aperto, patrocinata dal Comune di Canegrate, si snoderà come sempre attraverso un percorso cittadino visitabile gratuitamente 24 ore su 24.

All’interno del percorso, ma al coperto, ci sarà anche la Mostra di presepi a Palazzo Visconti Castelli, che raggrupperà presepi e opere d’arte sulla natività e delle chicche sul presepio: un angolo dedicato agli antichi presepi di carta, gioielli d’arte che si sono persi nel tempo e i punti luce realizzati dal laboratorio IL GELSO.

Il giorno 21 Dicembre alle ore 15, presso Palazzo Visconti ci sarà la Benedizione del Bambinello e a seguire l’esibizione del Corpo Musicale Cittadino. Se hai un presepe in casa porta il bambinello del tuo presepe alla benedizione a Palazzo.

Le due mostre, a cielo aperto e a Palazzo Visconti, prenderanno il via il giorno 8 Dicembre per concludersi il giorno 6 Gennaio.

La Mostra a Palazzo Visconti sarà aperta dalle 15 alle 17.30 nei seguenti giorni:

Lunedì 8 dicembre Domenica 28 dicembre

Domenica 14 dicembre Domenica 4 gennaio

Domenica 21 dicembre Martedì 6 gennaio

Come visitarla e come votare

Vi invitiamo ad una passeggiata dall’atmosfera natalizia attraverso le vie di Canegrate per ammirare i tanti presepi esposti nei giardini o sulle finestre, e la mostra a Palazzo Visconti.

L’itinerario con le indicazioni del percorso verrà segnalato tramite apposita mappa, consultabile in digitale sulla pagina Fb del Gruppo Il Presepio, e attraverso cartelli indicativi posti nei punti di maggiore passaggio. I presepi esposti potranno essere votati.

Come si vota? Vai sulla pagina Fb del Gruppo Il Presepio, scorri le foto dei presepi partecipanti che verranno pubblicate e metti il like sul presepe che più ti piace.

I presepi esposti a Palazzo Visconti potranno essere votati anche sul posto. I vincitori verranno decretati dal voto popolare e dal voto della giuria di qualità appositamente costituita.

La premiazione dei vincitori avverrà Domenica 11 Gennaio alle ore 17 presso il Polo Culturale Catarabia – Canegrate.