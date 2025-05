E’ partita questa mattina e si protrarrà per un paio di settimane l’attività di sostituzione dei vecchi contatori del gas: al loro posto saranno installati quelli di ultima generazione, dotati di funzioni avanzate, come la telelettura e la telegestione.

Al via la sostituzione dei contatori del gas

Le abitazioni interessate a tale attività saranno quelle ubicate nei Comuni di Arconate, Boffalora sopra Ticino e Parabiago (tre dei quindici Comuni in cui AEMME Linea Distribuzione, società del Gruppo AMGA che si occupa della distribuzione del gas metano e della realizzazione dei lavori di manutenzione e ampliamento delle reti, degli allacciamenti di utenza, della posa dei misuratori, della gestione e della manutenzione degli impianti).

Sostituire i vecchi contatori con quelli più moderni risponde ad una precisa delibera (la 269/22), con la quale ARERA (l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente), ha fissato le nuove regole per l’installazione e la messa in opera dei contatori smart meter da parte dei distributori di rete. AEMME Linea Distribuzione sta, dunque, procedendo in tal senso. Sostituire i vecchi contatori è importante non solo per adeguarsi alla normativa di ARERA, ma anche perché i nuovi sistemi di smart metering presentano numerosi vantaggi, fra i quali la riduzione dei costi legati alle letture (possono infatti essere letti a distanza e in modo automatico) e una migliore individuazione delle perdite tecniche e commerciali.

Al via gli interventi di sostituzione

Ad effettuare gli interventi di sostituzione saranno i tecnici di AV Studio Srl, l’azienda che si è aggiudicata l’appalto dei lavori e che, per conto di AEMME Linea Distribuzione Srl, sta già contattando i cittadini mediante affissione degli avvisi, dove viene indicata la data e la fascia oraria (mattutina o pomeridiana), di quando sarà effettuata la sostituzione del contatore.

Giova precisare che i costi dell’operazione sono totalmente a carico di AEMME Linea Distribuzione Srl, società del Gruppo AMGA: < Per qualsiasi dubbio, è comunque possibile contattare AV Studio ai seguenti numeri: 328.9526355, 353.3331878; oppure scrivere all’ indirizzo di posta elettronica sostituzionecontatori@avstudiosrl.it.