Al via la patronale dei Santi Magi con il tradizionale corteo

La parrocchia dell’Olmina in festa per la patronale, insieme alle altre tre parrocchie dell’Oltresempione. E torna anche il corteo dei Magi.

Parrocchia dei Santi Magi in festa

Come avviene dal 1983, anche questo gennaio prenderà vita la sacra rappresentazione che, partendo dall’asilo della parrocchia, arriverà in chiesa e in oratorio, ripercorrendo le tappe del percorso dei re d’Oriente al seguito della Stella verso Betlemme.

Dalla parrocchia spiegano:

"I Magi sono il simbolo di un’umanità che si mette in marcia al seguito della stella e ricerca la verità nella sapienza, per poi scoprire l’amore nello sguardo di un bambinello. Un pensiero quest’anno non poteva non andare alla martoriata Terra Santa, dove terrore e guerra hanno portato morte e distruzione e il Natale a Betlemme è stato festeggiato in toni ridotti rispetto al solito. Per questo, alcuni teloni rappresentanti opere di Banksy saranno installati lungo il percorso, per lanciare con l’arte un messaggio di pace e di speranza. Il Signore Gesù sceglie ancora di nascere tra le macerie di questo mondo e un bambino riporta la pace dove gli uomini hanno portato la guerra".

Torna il corteo dei re d'Oriente

La festa inizierà oggi, venerdì 5, con la Messa dei popoli (alle 18.30), l'apertura del banco di beneficenza con aperitivo etnico sotto il tendone (alle 19.30) e la cena in oratorio (su prenotazione, alle 20.15). Domani, sabato 6, giorno della ricorrenza dei Santi Magi, il corteo accompagnato dalla banda musicale partirà alle 14.30, per arrivare intorno alle 16 in oratorio, in tempo per la premiazione del concorso dei presepi dei bambini dell'iniziazione cristiana; chiuderà la giornata il concerto dei cori parrocchiali in chiesa (alle 16.30). Domenica 7 gennaio, alle 11, sarà celebrata la Messa con gli anniversari di matrimonio del 2024. Altro appuntamento importante sabato 13, alle 21, in oratorio: fra Francesco Ielpo, delegato francescano della custodia di Terra Santa per l’Italia, porterà la sua testimonianza di missione e risponderà alle domande della comunità.

Servono volontari disposti a dare una mano

Come ogni anno, servono volontari per la sfilata, sia come figuranti che come aiuto per la manodopera. Chiunque volesse aiutare, può dare la sua disponibilità nelle segreterie delle parrocchie dell’Oltresempione. Per tutta la durata della manifestazione, ci saranno bar aperto, Locanda del Buon ristoro e banco di beneficenza.