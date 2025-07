Al via la festa patronale Santa Maria della Neve

Attesa per le competizioni del Palio delle contrade, dopo la corsa «Bufalora volt e bas» di giovedì sera

Ha preso avvio ieri sera, giovedì 24 luglio, con la sedicesima edizione della corsa podistica non competitiva «Bufalora volt e bas», la festa patronale di Santa Maria della Neve a Boffalora sopra Ticino con il tradizionale Palio delle contrade. Una serie di momenti religiosi, competizioni e occasioni di condivisione, festa e divertimento caratterizzeranno questo weekend.

Gli eventi del weekend

Oggi, venerdì 25 luglio, alle 20.45 i vespri in chiesa con supplica alla Madonna della neve e benedizione, alle 21.30 via al Palio con il Gran premio di Boffalora: una gara di go kart a pedali con sfide dirette e a squadre a partire da piazza Matteotti. Domani, sabato, alle 20.30 partenza della processione mariana lungo il Naviglio, presieduta dal prevosto di Magenta don Federico Papini, con partenza dall’imbarcadero di Bernate. Al termine sul sagrato il gelato della patronale: «la Neviacata».

La festa patronale

Domenica alle 10.30 messa solenne della Madonna della neve presieduta da don Antonio Oldani, che ricorda il suo 25esimo di ordinazione sacerdotale. Alle 16 Cuccagna sul Naviglio, valida per il Palio delle contrade, e alle 19.30 cena della comunità in oratorio sotto il portico. Alle 21 premiazioni: vincitori gare, vincitori palio, squadre addobbate e assegnazione abbonamento ascensore. Infine alle 21.15 spettacolo con il mago Bruno Negrini, con ingresso gratuito.

Gli appuntamenti religi0si

Lunedì 28 si ricorderanno tutti i defunti con una messa alle 8.30 in chiesa parrocchiale e una messa alle 20.30 al cimitero. Infine martedì 5 agosto, festa liturgica, alle 9.30 sarà celebrata la messa solenne della Madonna della Neve.