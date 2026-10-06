Al via la Festa patronale di San Remigio

Tutto pronto per la Festa patronale di San Remigio 2026. Il Comune di Sedriano invita cittadini, associazioni e visitatori a vivere insieme giornate di festa, partecipazione e comunità con le tante iniziative in programma dall’8 al 12 ottobre.

Il programma

«Un appuntamento che rappresenta un importante momento di incontro per la comunità, nel segno della tradizione, della partecipazione e della condivisione – afferma il sindaco Marco Re – Il programma prevede iniziative culturali, ricreative e religiose dedicate a tutte le età, con l’obiettivo di valorizzare il territorio e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità locale».

Tra gli eventi in programma Luna Park in piazza Mercato da giovedì 8 a lunedì 12 ottobre; «Comics, Cards & Games» sabato 10 ottobre; mercato delle pulci, esposizioni di hobbisti e creativi locali, pesca di beneficenza e conferimento della benemerenza civica «Remigino 2026», celebrazioni religiose e momenti di riflessione comunitaria domenica 11 ottobre. Particolarmente significativa sarà la presenza, lunedì 12 ottobre, di monsignor Mario Delpini, Arcivescovo di Milano, per gli appuntamenti religiosi e gli incontri con la cittadinanza.

Il grazie dell’Amministrazione comunale

«L’Amministrazione comunale ringrazia fin d’ora le associazioni, i volontari, la Parrocchia, gli operatori economici e tutti coloro che contribuiranno alla realizzazione dell’evento», conclude il primo cittadino.