Al via la Festa patronale di San Bernardo

La Città di Mesero organizza la tradizionale Festa patronale di San Bernardo. Tre giorni di musica, spettacolo, divertimento e convivialità, in programma oggi, domani e domenica in piazza Europa.

Le tre serate musicali

Si parte stasera, venerdì, alle 21 con una grande serata di musica, energia e divertimento con Roby Barbieri Dj. Domani, sabato, sempre alle 21 è in programma un grande spettacolo tutto al femminile, tra musica, energia e coinvolgimento con «Italian Woman Tribute».

La serata clou sarà quella di domenica 30 agosto, che vedrà protagonisti i «Vipers – Play Queen», tra le più apprezzate tribute band europee dei Queen. Sarà un concerto con i grandi successi del leggendario gruppo rock britannico, da «We will rock you» a «Bohemian Rhapsody», passando per i brani che hanno reso immortale la voce di Freddie Mercury. Al termine del concerto ci sarà un grande spettacolo di fuochi d’artificio, un finale speciale per chiudere in bellezza la Festa patronale.

Bancarelle e hobbisti

Nei tre giorni di festa saranno presenti anche bancarelle e hobbisti per le vie del paese. In caso di maltempo le manifestazioni si terranno ugualmente presso il Centro socio culturale di via Piave. Si ripete così la tradizione che ogni anno riscuote successo riempiendo piazza Europa di persone di Mesero e non solo nelle tre serate di fine agosto. «Vi aspettiamo per vivere insieme questi momenti e festeggiare San Bernardo e la nostra Mesero», è l’invito dell’Amministrazione comunale.