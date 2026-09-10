Al via la festa patronale della Roveda

Fino al 20 settembre si susseguiranno momenti religiosi e occasioni di festa e convivialità

Prenderanno avvio oggi, giovedì 10 settembre, con il triduo in preparazione, gli appuntamenti della Festa patronale della Roveda a Sedriano. Fino al 20 settembre si susseguiranno momenti religiosi e occasioni di festa e convivialità, con la giornata principale di festa in programma domenica 13 settembre, organizzati dalla parrocchia, dall’assessore agli Eventi del Comune Valentina Ceccarelli, dalla Pro Loco Sedriano Aps e con la partecipazione di vari gruppi e artisti e del Corpo Musicale Sedrianese.

Appuntamenti religiosi

Domani (venerdì 11) e sabato 12 settembre alle 20.45 nella chiesa della frazione, dedicata alla Beata Vergine Maria dei sette dolori, si terrà la recita del rosario. La festa entrerà nel vivo domenica: alle 9.30 sarà celebrata la messa solenne al Parco dei pittori con incendio del faro (in caso di maltempo la funzione si svolgerà in chiesa). Dalle 15.30 è prevista l’apertura della chiesa per la preghiera personale e alle 16 ci sarà la recita del rosario.

Attrazioni e divertimento

Accanto alle iniziative religiose non mancheranno tante occasioni di divertimento per piccoli e grandi. Domenica per tutta la giornata il Parco dei pittori, via del Verrocchio, via Tiziano e via Fermi si animeranno con varie attrazioni: un’edizione speciale del Mercatino delle pulci dalle 9 alle 18; bar & food dalle 6.30 alle 22; gonfiabili e schiuma party alle 16; musica live dalle 17; karaoke; banco della pesca di beneficenza dalla mattina nella piazzetta accanto alla chiesa; esibizioni di ballo; truccabimbi; bancarelle di hobbisti; infine proiezione del trailer del progetto animato fantasy «Solsgate» in chiusura della manifestazione. Sempre domenica alle 20.30 si terrà la processione con la reliquia di San Massimo per le vie della frazione, con partenza e conclusione dalla chiesa. In caso di maltempo, l’intero evento sarà posticipato a domenica 20 settembre.

La chiusura

La patronale si concluderà con due appuntamenti: lunedì 14 settembre alle 20.45 sarà celebrata la messa per i defunti della frazione Roveda; domenica 20 settembre invece alle 15 ci sarà una merenda con giochi nell’aula Paolo VI, il cui ricavato verrà utilizzato per il restauro dei candelieri.