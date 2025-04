Al via la campagna di Fiab per riattivare i controlli al Bicipark

Più di 57 biciclette rubate in sei mesi all’interno del Bicipark di Abbiategrasso. E tante altre sul piazzale della stazione e in Piazza Castello. È questo il dato allarmante che emerge dal report di FIAB Abbiategrasso Abbiateinbici, che da mesi monitora la situazione segnalando il numero delle biciclette vandalizzate.

Troppi furti, serve una soluzione

“Dal 17 febbraio al 14 marzo, in soli 26 giorni, sono state rubate almeno 17 biciclette all’interno del recinto: di 15 abbiamo trovato catene e lucchetti tagliati. Dal 2019, per ben 14 volte abbiamo sollecitato il Comune ad intervenire per il Bicipark. Ci siamo anche dichiarati disponibili a collaborare nella gestione della registrazione degli utenti che entrano ed escono, senza ricevere alcun particolare riscontro.” – ha sottolineato l’associazione Abbiateinbici.

Non sempre il Bicipark è stato così: infatti, nel 2016, quando il Bicipark è stato attivato, i furti erano praticamente azzerati ed era presente un efficace sistema di sicurezza.

La campagna “Ti Hanno Rubato La Bici?”

Per questo motivo, FIAB Abbiategrasso Abbiateinbici ha dato il via alla campagna per chiedere all’Amministrazione comunale di riattivare i sistemi di controllo.

“Basta furti nel Bicipark della stazione! Entra ed esce chi vuole, senza alcun sistema di controllo. Non viene effettuata pulizia ed i rottami non vengono mai rimossi. Chiediamo al Comune di riattivare la videosorveglianza e che i cancelli siano sempre chiusi e si aprano solo per gli utilizzatori identificati e registrati. Ogni cittadino può fare la sua parte compilando il modulo “Ti Hanno Rubato La Bici?” inquadrando il Qr sul cartello affisso al Bicipark. Invieremo al Sindaco tutte le segnalazioni e le richieste che riceviamo” continua Abbiateinbici.

I cittadini e gli utenti del servizio, in particolare, chiedono controlli casuali da parte della Polizia Locale, (ri)attivare il controllo accessi al Bicipark solo con badge o App e registrazione dei passaggi, cancelli elettrici interbloccati e videosorveglianza, regolare manutenzione e pulizia, registrazione online degli utenti e possibilità di presentare le denunce di furto alla Polizia Locale. Ora servono risposte concrete e azioni immediate.