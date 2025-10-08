Al via il «VanzaPedibus»

«Un modo sano, sicuro, divertente ed ecologico per andare a scuola. È il “VanzaPedibus”, promosso dall’assessorato a Cultura, Pubblica istruzione e Biblioteca e dall’assessorato a Politiche sociali, Ambiente ed Ecologia, con la collaborazione dei volontari civici e della Polizia Locale, che da questo mese di ottobre fino a maggio vedrà protagonisti i “nostri” giovanissimi studenti». Ad annunciarlo è il sindaco di Vanzaghello Arconte Gatti.

Modalità

Come funziona? I bambini saranno accompagnati a scuola a piedi da volontari adulti. La partenza in tutti i giorni scolastici è da via Segnana 28 alle 8, con fermata intermedia in via Mozart, angolo via Toscanini, alle 8.10. È prevista un’interruzione solo nei mesi invernali di dicembre, gennaio e febbraio.

Valore educativo e ambientale

«Andare a scuola a piedi invece che in auto è salutare ed ecologico; è divertente e aiuta a socializzare; favorisce la conoscenza del territorio e l’apprendimento dell’educazione stradale – sottolinea l’Amministrazione comunale – Sarà possibile valutare l’istituzione di nuove tratte, oltre a quella già esistente, qualora vi fossero bambini interessati e accompagnatori disponibili in altre zone del paese».

Iscrizioni

Per partecipare è necessario compilare il modulo di adesione consegnato a scuola, scaricabile anche dal sito del Comune, e consegnarlo firmato all’Ufficio Pubblica istruzione.