Al via il quarto laboratorio di Enjoy Agorà – In & out, tra i progetti vincitori dell’Avviso pubblico del Dipartimento per le Politiche Giovanili di Arese e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Si tratta di Introduzione alla stampa 3D, un corso completo che unisce teoria e pratica per scoprire il mondo della stampa 3D.

Al via il quarto laboratorio dedicato alla stampa 3D

I giovani potranno imparare i principi fondamentali della tecnologia, i materiali utilizzabili e il processo di progettazione digitale. Ma non solo: avranno modo di cimentarsi direttamente nella creazione di oggetti personalizzati con esercitazioni pratiche su una stampante 3D multimateriale. Un’opportunità ideale per chi vuole avvicinarsi a questa tecnologia innovativa e trasformare le idee in realtà.

Il corso è dedicato ai giovani 18-35 anni. Gli incontri si svolgono al Centro civico Agorà (via Monviso 7) tutti i giovedì dal 30 gennaio al 6 marzo 2025, dalle 18.30 alle 20.30.

I posti sono limitati. Iscrizioni su Eventbrite.