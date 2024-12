Ricco calendario di iniziative in occasione del Santo Natale a Robecco sul Naviglio.

Tanti gli eventi in programma a Robecco in vista di Natale

Eventi e manifestazioni sono iniziati già lo scorso 30 novembre con il concerto nella chiesa di Casterno. Ma il calendario natalizio prevede molti altri appuntamenti.

Venerdì 13 dicembre si svolgerà la fiaccolata di Santa Lucia (organizzata dalla Pro loco): il ritrovo è alle 16,30 sul sagrato della chiesa. Sabato 14 dicembre sarà la volta della “piva natalizia” nelle frazioni e nelle cascine a partire dalle 13,30 a cura del corpo bandistico, mentre a palazzo Archinto la Pro loco propone l’iniziativa “Sagome del presepe”. Domenica 15 dicembre, alle 21 nella chiesa di Carpenzago, andrà in scena il concerto della corale polifonica ‘Luigi Sala’ sul tema “Natale… dove sei?” Mercoledì 18 dicembre ci sarà lo scambio di auguri al mercato settimanale (ore 9), mentre sabato 21 dicembre si replica con la “piva natalizia”, stavolta a Robecco dalle 13,30. Sempre sabato sono in programma altre due iniziative: “Luce di Betlemme” (a cura di Anpi, ore 17, chiesa di Robecco) e la cena pro Caritas e concerto degli alpini (alle 19,30 in tensostruttura). Domenica 22 dicembre è in programma il concerto “Soffio d’amore” nella chiesa di Cascinazza alle 20,45 e martedì 24 dicembre la “Pedalata di Natale” a cura di Brontolobike Asd (ritrovo alle 10 al Bim Bum Bar). A seguire “Babbo Natale a domicilio” a cura della Pro loco e il presepe vivente (a partire delle 17) nelle vie del centro storico.

Questo ricco ciclo di eventi si chiude il 26 dicembre con la “Corsetta di Santo Stefano”, organizzata da Tapascione Running Team (ritrovo alle 8,30 alla scuola elementare Leonardo Da Vinci).