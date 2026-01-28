Al via il Corso Radioamatori di Ari Magenta

L’Associazione Radioamatori Italiani – Sezione di Magenta APS (ARI Magenta APS) annuncia l’avvio del Corso Radioamatori 2026 “Ivano Colombo IZ2LOX”, un percorso formativo aperto a tutta la cittadinanza, senza limiti di età e senza la necessità di competenze tecniche pregresse.

Il corso è finalizzato alla preparazione all’esame ministeriale per il conseguimento della Patente di Radioamatore, titolo ufficiale che consente di operare legalmente sulle frequenze radioamatoriali.

L’attività del Radioamatore è riconosciuta e disciplinata a livello internazionale come “Servizio di istruzione individuale, intercomunicazione e sperimentazione tecnica”, svolto senza fini di lucro.

Il radiantismo rappresenta oggi un ambito di interesse non solo tecnologico, ma anche culturale e sociale, in quanto promuove un rapporto attivo e consapevole con la tecnologia. In un contesto in cui l’utilizzo degli strumenti digitali è spesso passivo e orientato al consumo, questa attività incoraggia la comprensione dei meccanismi alla base delle comunicazioni, la sperimentazione diretta e la capacità di intervenire concretamente sui sistemi, favorendo al contempo relazioni umane fondate sulla collaborazione, sul dialogo e sulla condivisione delle conoscenze.

Un avvicinamento graduale

Il percorso formativo proposto da ARI Magenta è pensato per avvicinare i partecipanti in modo graduale e accessibile a questo mondo, favorendo l’acquisizione anche di capacità pratiche, spirito di iniziativa e consapevolezza nell’uso delle tecnologie. Il corso si rivolge a studenti, lavoratori e appassionati di ogni provenienza, con un approccio trasversale che non richiede necessariamente una preparazione tecnica specifica.

La serata di presentazione del corso si terrà venerdì 6 marzo 2026 alle ore 21 a Magenta, presso l’Oratorio Sacra Famiglia in Via Cadorna 12, durante la quale verranno illustrate le modalità di svolgimento delle lezioni e le principali attività svolte dai Radioamatori.

La partecipazione alla serata è libera e aperta a tutti gli interessati.

Per ulteriori informazioni: formazione@arimagenta.it