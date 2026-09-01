Al via il concerto “Donne, musica e poesia” di Patrizia Cirulli

Sabato 5 settembre, alle 21, il cortile del Centro anziani di via Vittorio Veneto a Bienate, frazione di Magnago, ospiterà “Donne, musica e poesia” con la voce di Patrizia Cirulli, che ne è la regista, il violoncello di Giulia Monti e la chitarra di Renato Caruso.

Un concerto dedicato alle donne protagoniste sia come artiste che come muse ispiratrici di canzoni e poesie

Un concerto dedicato alle donne protagoniste, sia come artiste che come muse ispiratrici di Canzoni e Poesie. Patrizia Cirulli eccellente cantautrice, autrice, compositrice e interprete milanese dalla voce “insolita e straordinaria”, come l’ha definita Lucio Dalla, con questo progetto si muove nel campo della musica leggera e d’autore con una modalità artistica e creativa che ama giocare tra profondità e leggerezza. L’artista ci guiderà, con i suoi bravissimi musicisti, in un viaggio musicale tra testi di Alda Merini, Frida Kahlo e altre autrici, testi in forma di canzone, ma anche tra le canzoni di grandi cantautori italiani (De Andrè, Vecchioni, Ivan Grazian, De Gregori…) che hanno dedicato canzoni indimenticabili all’altra metà del cielo. Cirulli è stata per 4 volte finalista al Premio Tenco e per tre volte vincitrice del Premio Lunezia nel 2010 e 2013 nella categoria “Musicare i Poeti”. L’iniziativa si inserisce nel venticinquesimo del Polo culturale Castanese, dedicato come da tradizione al dialogo tra musica e parole. Un percorso culturale e d’atmosfera proposto ai cittadini di ogni età, nelle belle piazze, nelle ville e nei cortili antichi dei Nove Comuni aderenti. Il tema scelto per festeggiare questo traguardo, che fa parte del format Libere voci, è quello degli “80 anni dal voto alle donne- 1946/2026”.

Le altre prestigiose soddisfazioni personali e collaborazioni artistiche

L’artista partecipa ai principali festival di musica d’autore italiani e internazionali (Premio Bindi, Bianca D’Aponte, Botteghe d’Autore, Premio Donida, Muenchen Festival, Premio Poggio Bustone, L’artista che non c’era) vincendo premi della critica, per miglior testo e miglior composizione musicale.Come interprete, si esibisce in un prezioso duetto con Mango in una trasmissione su Rai Due e pubblica un brano prodotto da Mario Lavezzi. Collabora con Angelo Carrara, storico produttore di molti artisti, con cui firma un contratto discografico ed editoriale da cui nascono due dischi su etichetta Targetmusic, distribuiti da Sony e prodotti da Pino Pischetola, Roberto Baldi, Walter Tesoriere e Filippo Bentivoglio. Il primo singolo è “Un altro posto nel mondo” con Mario Venuti (video girato nella Torre di Sulis ad Alghero), seguito da “Il tuo amore” (di Bruno Lauzi) feat. Cammariere e “Pitzinnos in sagherra” dei Tazenda, accompagnato da un video girato in Sardegna con il patrocinio della Fondazione Parodi. “Sanremo d’Autore” è finalista al Premio Tenco 2018 come miglior interprete”. Nel dicembre 2021 pubblica il suo primo libro di poesie “Sola di fronte al mare” (Pluriversum Edizioni), con prefazione di Alessandro Quasimodo.

I lavori più recenti

Il 14 ottobre 2022 esce il suo quarto album per Squilibri Editore: dieci poesie di Eduardo De Filippo musicate da Patrizia con il consenso degli eredi. Collaborano Fausta Vetere (NCCP) e Dario Sansone (Foja), accompagnati da un ensemble di strumenti classici e popolari (chitarra, liuto, mandoloncello, violino, viola, contrabbasso, percussioni). Direzione musicale di Marcello Peghin, consulenza artistica di Mimmo Paganelli. Il disco è finalista al Premio Tenco 2023. Patrizia si esibisce al Teatro Ariston di Sanremo nella seconda serata del Premio Tenco 2023 con Angelo Branduardi, Eugenio Finardi, Carmen Consoli e Ron. Da questo progetto nasce un fortunato tour nazionale. Tra il 2023 e il 2024 riceve vari riconoscimenti, tra cui il Premio AVI (Associazione Vinile Italiana), il Premio Letterario Internazionale Città di Sassari e il Premio “La Settima Nota” come miglior progetto discografico del 2023, premiata insieme a Roberto Vecchioni. Il 21 marzo 2025 esce il quinto album “Il Visionario (Francesco d’Assisi)” per Egea Music, rilettura acustica dell’album “L’infinitamente piccolo” di Angelo Branduardi. L’album, essenziale nelle sonorità, celebra con delicatezza il messaggio francescano di semplicità e pace.