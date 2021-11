Al via il cantiere di via Garibaldi: chiuderà entro fine novembre

Magenta

L'assessore assicura la volontà di ridurre i disagi ma "non potevamo perdere i finanziamenti".

Dopo la polemica, il cantiere di via Garibaldi ha aperto i battenti. Intorno alle 12 di martedì 16 novembre operai al lavoro all'incrocio con via Santa Crescenzia e nuova viabilità per i cittadini.

Al via il cantiere di via Garibaldi

L'assessore ai Lavori pubblici, Laura Cattaneo, dice di capire il disagio ma assicura che il cantiere sarà ultimato entro fine novembre, evitando di danneggiare lo shopping di Natale. Saranno messi a norma i marciapiedi, ora troppo piccoli, nell'ottica di abbattimento delle barriere architettoniche.

Cattaneo: "Due settimane di lavori"

"La comunicazione della data di inizio lavori (16 novembre) così prossima si è resa, purtroppo, necessaria per rispettare la scadenza prevista del finanziamento dell'opera, pena la revoca dello stesso e, soprattutto, per garantire alle attività commerciali dell'area di poter lavorare nel mese di dicembre nelle migliori condizioni possibili, senza nessun cantiere attivo e con i marciapiedi nuovi.

Tante opere sono già state eseguite e altrettante sono ancora in essere. L’abbattimento di barriere architettoniche va a beneficio di tutti gli abitanti di Magenta, specialmente disabili, anziani, mamme con bimbi piccoli, invalidi, nonché del commercio locale, che diventa più accessibile e sicuro da parte di tutti. Auspico, nonostante il breve preavviso, che i commercianti e residenti manifestino comprensione e pazienza durante il tempo dei lavori per l’ampliamento degli attuali marciapiedi (da decenni inagibili) stimato in circa due settimane".

Nuova viabilità

Chiusa la circolazione in via Garibaldi, nel tratto compreso tra via Santa Crescenzia e Piazza Parmigiani; sempre garantito, compatibilmente con l'avanzamento dei lavori, l'accesso pedonale alle attività commerciali. I residenti e gli esercenti della ZTL di Piazza Liberazione, potranno accedere alla piazza, sia da via Mazzini sia passando per via Pretorio che verrà temporaneamente riaperta al traffico in direzione via Mazzini, verso Piazza Parmigiani, mentre il deflusso dalla medesima area di ZTL, potrà avvenire passando per via Garibaldi Piazza Parmigiani e via Manzoni. Per qualsiasi altra informazione è possibile contattare il Comando di Polizia Locale al numero 02.97999.