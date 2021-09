Oggi, mercoledì 1 settembre, iniziano i lavori per mettere in sicurezza il tratto stradale ‘incriminato’ su corso Sempione a Parabiago dove un incidente portò via Pietro e Bianca, due giovani di 20 anni. Un impatto violentissimo tra una moto e un’auto intorno alle 19.10 di domenica 2 agosto 2020, lungo il Sempione, a Parabiago. Pietro, che si trovava alla guida della moto, è deceduto sul colpo. Con lui Bianca che, in gravissime condizioni è stata portata all’ospedale san Gerardo di Monza, è morta qualche giorno dopo.

Al via i lavori per mettere in sicurezza il tratto stradale "incriminato" su corso Sempione

A seguito di attenti studi e valutazioni sulle diverse possibilità di intervento, che tengono conto anche di variabili sopraggiunte negli scorsi mesi non strettamente legate alla necessità di mettere in sicurezza la zona in cui hanno perso tragicamente la vita Bianca e Pietro, l’Amministrazione comunale ha individuato nel massimo rinforzo della segnaletica stradale un modo per dissuadere, con maggior determinazione, gli automobilisti indisciplinati e sprezzanti del potenziale pericolo. I lavori iniziano oggi e coinvolgeranno sia il tratto stradale in cui gli automobilisti svoltano nonostante il

divieto, sia l’ingresso del supermercato.

I lavori in questione sarebbero dovuti iniziare nel luglio scorso, ma il necessario coinvolgimento del Comune limitrofo per l’acquisizione dell’autorizzazione all’installazione di parte della segnaletica, ha richiesto di posticipare gli interventi. Gli interventi prevedono il rifacimento della segnaletica orizzontale con l’utilizzo di vernice al quarzo per rendere più visibile e riflettente la segnaletica orizzontale sia durante il giorno che la sera, segnali luminosi, frecce sul manto stradale per indicare l’obbligo di direzione, il rinforzo della segnaletica verticale per evidenziare i divieti e strutture che impediscono il passaggio attraversando da quel preciso tratto di strada.

Il commento dell'assessore

“Più volte abbiamo sottolineato, come Amministrazione comunale, l’importanza della responsabilità di chi si mette alla guida di un mezzo. Il codice della strada deve essere rispettato, è sostanzialmente un salvavita! - chiosa l’assessore alla Sicurezza, Barbara Benedettelli - La segnaletica esistente è già la massima espressione di un divieto di svolta, tuttavia ci siamo interrogati su come dissuadere ulteriormente gli automobilisti da comportamenti che sento di definire criminali e abbiamo deciso - in attesa di sviluppi futuri sull’intera zona – di rendere maggiormente evidente il divieto e di creare un impedimento all’entrata al supermercato.”

Le parole del sindaco