Al via i lavori per l’Oasi felina comunale

Iniziati i lavori per realizzare l’Oasi felina di Corbetta. «Le promesse che facciamo ai cittadini le manteniamo e oggi siamo felici di condividere con tutti un risultato concreto: l’Oasi felina di corbetta è realtà – afferma il sindaco Marco Ballarini – Con grande gioia annunciamo l’avvio dei lavori per questo importante progetto, dedicato alla tutela dei gatti più fragili e al contrasto del randagismo».

Il cofinanziamento di Regione Lombardia

Grazie a un emendamento al bilancio 2026 di Regione Lombardia, presentato dalla consigliera regionale Silvia Scurati, Corbetta riceverà un cofinanziamento di 100mila euro su un progetto totale di 200mila euro. «L’Oasi felina sarà un luogo di amore, cure e attenzioni per i nostri amici a quattro zampe. Uno spazio protetto dove i gatti randagi, malati o feriti potranno ricevere le cure necessarie, favorendo anche l’adozione responsabile – sottolinea il primo cittadino – Siamo orgogliosi di collaborare con le istituzioni e con i volontari locali, il cui impegno quotidiano è fondamentale per la riuscita del progetto».

Il progetto

L’iter del progetto per realizzare la prima Oasi felina comunale a Corbetta era stato avviato a dicembre 2023. In quell’occasione il sindaco aveva annunciato alla cittadinanza: «Con l’approvazione del Piano triennale opere pubbliche in Consiglio comunale, siamo ancora più vicini alla creazione di un rifugio sano, accogliente e perfettamente a norma per gli amici felini senza casa. Abbiamo avviato la pratica presso Città Metropolitana e prima della fine del nostro mandato daremo vita anche a questa importante opera». Ora è arrivato il momento della realizzazione che in tanti stavano aspettando, a partire dai volontari che si occupano dei gatti randagi.

Il termine dei lavori, che hanno preso avvio nei giorni scorsi, è previsto entro i primi giorni di maggio.