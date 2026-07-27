Al via i lavori per l’arredo urbano davanti al liceo Galilei

Al via a Legnano due nuovi cantieri di riqualificazione urbana destinati a modificare temporaneamente la viabilità cittadina.

Al via nuovi lavori stradali: ecco dove

L’Amministrazione comunale ha scelto di far coincidere l’avvio degli interventi con le prime partenze estive, così da limitare i disagi legati al traffico. A partire da oggi, lunedì 27 luglio, i lavori interesseranno viale Gorizia; mercoledì 29 luglio (o al più tardi giovedì 30), prenderà invece il via l’intervento in via Milano, con un obiettivo comune: trasformare aree oggi destinate prevalentemente al passaggio in spazi di incontro, socialità e maggiore sicurezza.

Partito il cantiere davanti al liceo Galilei

Sono iniziati oggi gli interventi sul marciapiede antistante il liceo Galilei, in viale Gorizia. Si tratta di uno dei progetti inseriti nel piano di rigenerazione urbana “La scuola si fa città”, che interessa gli spazi esterni agli istituti scolastici. L’altro intervento, già in corso, riguarda l’area davanti agli istituti Dell’Acqua e Bernocchi, dove è in fase di realizzazione una nuova piazza.

Palazzo Malinverni spiega:

«L’obiettivo è migliorare la qualità dello spazio pubblico attorno alle scuole trasformando luoghi di semplice transito in spazi che favoriscano incontro e socialità per studenti, famiglie e cittadini, aumentando al tempo stesso la sicurezza degli spostamenti pedonali e ciclabili e incrementando le superfici permeabili grazie all’impiego di pavimentazioni drenanti e all’ampliamento delle aree verdi».

Panchine, portabiciclette e nuove aree verdi

Questa prima fase dei lavori non comporterà modifiche alla circolazione. L’intervento prevede la sistemazione del marciapiede sul lato del liceo con l’installazione di nuovi elementi di arredo urbano: panchine, dissuasori a protezione dei pedoni, portabiciclette, ampliamento delle aiuole e messa a dimora di arbusti di bassa e media altezza, con l’obiettivo di migliorare la fruibilità e valorizzare lo spazio pubblico. La seconda fase prenderà il via nella seconda metà di agosto e dovrà concludersi prima dell’inizio del nuovo anno scolastico. In quel periodo si interverrà sul piano stradale, rialzando la carreggiata e la pista ciclabile fino al livello del marciapiede. Per consentire l’esecuzione dei lavori sarà necessaria la chiusura del tratto interessato al traffico.

Ex Gil, da metà settimana chiude via Milano

Tra mercoledì 29 e giovedì 30 luglio aprirà invece il cantiere per la sistemazione del piazzale e del tratto di via Milano antistante la palazzina ex Gil, che sarà prossimamente intitolata a Gigi Riva. Per consentire l’esecuzione dell’intervento sarà necessaria la chiusura completa di via Milano, nel tratto compreso tra le vie Cuttica e Dell’Acqua. La strada resterà chiusa per l’intera giornata fino a venerdì 7 agosto.

Pavimentazioni drenanti e più sicurezza

L’intervento completa la riqualificazione delle due aree laterali del cortile della palazzina. Saranno rimosse le pavimentazioni esistenti in autobloccanti e asfalto e sostituite con materiali drenanti, in linea con gli obiettivi del progetto “Città metropolitana Spugna”, pensato per ridurre il conferimento delle acque piovane nella rete fognaria nel rispetto del principio dell’invarianza idraulica. Sul piazzale saranno inoltre realizzate nuove aree verdi. Anche il tratto di via Milano davanti all’edificio sarà rialzato fino all’altezza del marciapiede per aumentare la sicurezza di pedoni e ciclisti, seguendo una soluzione già adottata in altri punti della città.

I prossimi interventi

L’Amministrazione comunale conclude:

«La sistemazione dell’area antistante la palazzina ex Gil richiama la riqualificazione in corso davanti agli istituti Dell’Acqua e Bernocchi e anticipa i prossimi interventi del progetto “La scuola si fa città”, che interesseranno il percorso pedonale nel parco Donatori del sangue e l’arredo urbano all’interno dello stesso».