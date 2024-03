Al via i lavori per la riqualificazione energetica della Rsa Gallazzi Vismara

Venerdì 22 marzo è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori per la riqualificazione energetica della RSA Gallazzi Vismara di Arese e i lavori inizieranno la prima settimana di aprile.

"Come abbiamo detto in altre occasioni, Arese si sta sempre più caratterizzando come città con una forte presenza di persone anziane, quindi è nostro dovere adoperarci per garantire efficaci servizi sociali, sociosanitari e assistenziali per questa fascia di popolazione, a partire proprio dalla nostra Casa di riposo Gallazzi Vismara, che - ribadiamo - resta di proprietà comunale. Per incrementare il benessere degli ospiti della RSA, saranno eseguiti lavori da tempo attesi: sarà sostituita la centrale termica con un sistema ibrido, che consentirà di ridurre i consumi energetici, con notevole risparmio sia in bolletta sia nel rispetto dell'ambiente, e che garantirà un migliore comfort ai pazienti. L'azione di riqualificazione energetica e di manutenzione degli edifici pubblici proseguirà anche sulle strutture scolastiche, ma non solo, perché è fondamentale contenere i costi di manutenzione, offrendo al contempo ambienti più confortevoli ed efficienti" - ha dichiarato il Sindaco Luca Nuvoli.