Partono oggi a Legnano, i lavori per la messa in sicurezza dell'incrocio fra Corso Italia e via Alberto da Giussano.

Al via i lavori per la messa in sicurezza dell'incrocio fra Corso Italia e via Alberto da Giussano

Dopo la sistemazione del tratto da Piazza Frua a Piazza Monumento con l’allargamento dei marciapiedi e il rifacimento della fermata del bus, la riqualificazione di corso Italia prosegue con la messa in sicurezza dell’incrocio con via Alberto da Giussano. I lavori, al via mercoledì 23 luglio, vedranno la risistemazione dei marciapiedi, il rialzo dell’intersezione viaria e lo spostamento lungo via Alberto da Giussano dell’attraversamento ciclo pedonale.

I lavori, che avranno la durata di due settimane circa, comporteranno la chiusura, 24 ore su 24, di via Alberto da Giussano da via San Bernardino a corso Italia con l’eccezione del traffico locale. Per questi l’accesso a via Alberto da Giussano avverrà da via San Bernardino.