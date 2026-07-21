Al via i lavori di tinteggiatura nel plesso scolastico

Arriva l’estate le scuola chiudono per le vacanze e parte la fase dei lavori di manutenzione nei plessi scolastici, prima della riapertura a settembre. Un timelaps tradizionale e anche il Comune di Cusago adotta questa strategia. Infatti sono iniziati in questi giorni i lavori di tinteggiatura di alcune parti del plesso scolastico cittadino.
Lavori nella scuola
“Gli interventi riguardano nello specifico i due corridoi della scuola secondaria di primo grado, l’ingresso, il corridoio di accesso al locale mensa e alcune aule che presentavano tinteggiature particolarmente deteriorate – precisa il sindaco Gianmarco Reina – Tali lavori si inseriscono in un più ampio piano di riqualificazione degli edifici scolastici che proseguirà nei prossimi anni, interessando progressivamente tutte le parti che non venivano tinteggiate da tempo. L’Amministrazione Comunale pone particolare attenzione al decoro, alla sicurezza e all’igiene degli ambienti scolastici: la tinteggiatura, oltre a migliorare l’aspetto dei locali, contribuisce infatti alla sanificazione delle pareti, favorendo ambienti più salubri e accoglienti a beneficio degli alunni, del personale scolastico e di tutti coloro che quotidianamente vivono la scuola. Investire nella manutenzione delle scuole significa investire nel benessere delle nuove generazioni e nella qualità dei servizi offerti alla comunità. L’Amministrazione Comunale continuerà pertanto a programmare interventi mirati, compatibilmente con le risorse disponibili, affinché gli spazi destinati all’istruzione siano sempre adeguati, moderni e rispondenti alle esigenze di studenti, famiglie e personale scolastico”.
Nuovi lampioni al parco
Ma non è tutto, la scorsa settimana nuovi interventi in paese. Sono stati sostituiti i lampioni del Parco Emmeline Pankhurst per garantire più sicurezza per i bambini e decoro urbano.
“Oltre ad aver sostituito tutti i pali di illuminazione presenti al Emmeline Pankhurst è stato anche ripristinato completamento l’impianto elettrico – fanno sapere dall’Amministrazione – L’intervento era atteso da molti anni dai genitori e dai frequentatori più piccoli del parco. I vecchi pali, ormai deteriorati, rilasciavano schegge che in più occasioni avevano causato piccoli infortuni ai bambini durante il gioco. Con la nuova installazione si garantisce ora un’area più sicura e fruibile per tutte le famiglie. I nuovi lampioni, oltre ad eliminare il rischio di schegge, hanno ripristinato e migliorato l’illuminazione del parco nelle ore notturne grazie alla tecnologia led dei nuovi proiettori con un correlato risparmio energetico”.