Al Teatro Civico cinque spettacoli per i più piccoli

Cultura

Nel programma del teatro rhodense anche cinque appuntamenti domenicali dedicati ai più giovani con compagnie provenienti da tutta Italia

Il teatro civico di Rho dedica la domenica pomeriggio ai più piccoli.

Ministagione per i bambini

Tra le novità del 2025-2026 del Teatro Civico de Silva c’è anche la ministagione tutta dedicata ai bambini: cinque spettacoli la domenica pomeriggio, per divertirsi insieme e compiere un viaggio nel mondo del teatro. Protagoniste di questa avventura alcune compagnie ben note su scala nazionale, con alle spalle lunga esperienza nel campo della recitazione rivolta ai bambini.

Il programma

Prima tappa il 16 novembre con «Leonardo, che genio!», spettacolo pop-up di e con Elena Russo Arman, mentre la voce di Leonardo da Vinci è di Cristian Giammarini. A produrlo è nientemeno che il Teatro dell’Elfo, che si rivolge ai bimbi dai 5 anni in su. Il 20 dicembre «Babbo Natale e la notte dei regali», dedicato a chi ha dai 4 anni in su a ridosso della festività più cara ai bambini. Il testo è di Michela Cromi e Simone Lombardelli. La produzione di Eccentrici Dadarò rappresenta una stravagante storia che accompagna i piccoli spettatori nella magica e divertente atmosfera del Natale. Il 18 gennaio “Ti vedo! La leggenda del Basilisco” di Emanuela Dall’Aglio, produzione del Teatro del Buratto e CSS Teatro Stabile di Innovazione del Friuli Venezia Giulia. L’8 febbraio un grande classico, “Peter Pan – Una storia di pochi centimetri e piume” di Fabrizio Visconti, Rossella Rapisarda, Dadde Visconti, sempre di Eccentrici Dadarò e sempre dai 5 anni in su. L’8 marzo un titolo che ci ricorda i giochi dell’infanzia: “Dire fare baciare lettera testamento”, di Valeria Raimondi, Enrico Castellani, per Koreja con Babilionia Teatri.

Teatro Civico

I biglietti partiranno da 8 euro. «Nella stagione inaugurale ci eravamo rivolti ai piccolissimi, con approcci alla musica lirica per bimbi anche di pochi mesi, perché il teatro conquista tutti – commenta l’assessora alla Cultura Valentina Giro – Quest’anno con il presidente Fiorenzo Grassi si è deciso di rivolgersi al vasto pubblico di ragazzini, perché fin da piccoli si innamorino del teatro, della sua magia, delle emozioni che veicola. Ci auguriamo che tante famiglie accolgano la proposta, per vivere domeniche divertenti e in compagnia».