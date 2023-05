Al presidente Ata il premio “Campione”

Il Premio Campione è un riconoscimento ideato da Mario Furlan, fondatore dei City Angels, nell'anno 2001. Consiste in una statuina raffigurante un uomo stilizzato con in mano un grande cuore: e quest'anno a riceverla è stato anche Francesco Tambasco, presidente di Ata Soccorso

L’«Oscar della bontà», patrocinato, tra gli altri, da Regione Lombardia, Comune di Milano e Città Metropolitana, è conferito a coloro che si sono distinti mettendosi al servizio della comunità. I vincitori sono stati selezionati da una giuria formata da direttori e giornalisti di venti organi d’informazione.

Tra coloro che hanno ricevuto il riconoscimento, giovedì scorso, per la categoria «Campione del Soccorso» Francesco Tambasco, presidente di Ata Soccorso di Vermezzo. Le sue ambulanze sono adibite al soccorso gratuito, e a disposizione delle associazioni umanitarie per loro eventi aperti al pubblico.

«Sono onorato di aver ricevuto questo premio – ha affermato Tabasco – Un riconoscimento per un mio intervento avvenuto nell’agosto 2022. Non ero in servizio e stavo andando a donare un’ambulanza alla Misericordia di Pisciotta, Salerno, il mio paese. Appena entrato sulla A1 un sasso mi ha sfondato il parabrezza, non ho perso il controllo del mezzo. Mi sono accorto del ragazzo che lanciava pietre e cartelli stradali sui mezzi che transitavano sull’autostrada. C’era in clima surreale, tutti erano terrorizzati e paralizzati non sapevano cosa fare. Ho mantenuto sangue freddo, appena ho avuto la possibilità di accostare e scendere dal mezzo, sono andato a soccorrere i feriti delle altre auto, quello che faccio da ormai 40 anni, prima che arrivassero i soccorsi che ho allertato immediatamente».