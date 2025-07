la novità

Anche Cerro Maggiore ha inaugurato la sua spiaggia in città, che da sabato 26 giugno è stata completata da un servizio bar affidato al nuovo gestore Servizitalia Cooperativa Sociale Onlus.

Al lido di Cerro ora è presente anche il bar

Per il primo anno gestito dalla multiservizi Euro.PA Service S.r.l., il lido è stato profondamente rinnovato per garantire un servizio migliore soprattutto alle famiglie. Durante la stazione invernale sono stati rifatti gli spogliatoi, rinnovata la biglietteria e reso l'ambiente più accogliente, eliminando mille metri quadrati di asfalto e sostituendoli con un prato dove i bagnanti potranno posizionare le sdraio e posizionare i loro teli.

Una particolare attenzione è stata poi dedicata all'efficientamento energetico degli impianti, con l'installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e l'installazione di nuove pompe di calore per riscaldare a raffrescare la palestra e la sala fitness. Sono anche state anche sostituite le lampade tradizionali con nuove luci a led, l'intero ambiente interno è poi stato imbiancato.

L'apertura fino al 31 agosto

Chi frequenta il lido estivo di via Boccaccio può inoltre contare sulla sicurezza garantita da bagnini professionisti, sempre pronti a intervenire in caso di necessità. Il lido, dotato di una vasca a tre corsie per il nuoto libero, un’area ombreggiata con sabbia per il divertimento dei più piccoli, una zona verde a bordo vasca, scivolo o giochi acquatici, resterà aperto fino al 31 agosto, garantendo a singoli e famiglie una sicura e più economica alternativa a una gita al mare o ai laghi.

Di seguito, il commento del sindaco di Cerro Maggiore Nuccia Berra:

“Sembrano passati anni dalla precedente gestione a quella attuale di Euro.PA Service – afferma il sindaco – invece in pochi mesi sono stati fatti miglioramenti incredibili. Il cambio di passo si vede e ora la piscina e il lido estivo hanno una qualità del servizio eccellente. Sono realmente soddisfatta della decisione presa pochi mesi fa e sono altrettanto sicura che nei prossimi anni potremo continuare a crescere con nuovi servizi, nuovi corsi e tante opportunità”.

Per informazioni: https://europa-sporting.it.