La serata, organizzata in collaborazione con la Scuola di Musica Niccolò Paganini, vedrà gli studenti del Liceo esibirsi in un ricco programma di brani della tradizione natalizia e non solo

Il Liceo Galilei di Legnano ha annunciato il tradizionale Concerto di Natale “A Song for Christmas”, che si terrà martedì 16 dicembre alle ore 21.00, presso l’auditorium dell’Istituto, in viale Gorizia 16.

Al Liceo Galilei il tradizionale “Concerto di Natale”

La serata, organizzata in collaborazione con la Scuola di Musica Niccolò Paganini, vedrà gli studenti del Liceo esibirsi in un ricco programma di brani della tradizione natalizia e non solo, per offrire al pubblico un momento di partecipazione, musica e atmosfera festiva.

L’evento avrà anche una finalità benefica a supporto dell’associazione “60mila vite da salvare Altomilanese odv” di Cerro Maggiore, impegnata nella prevenzione della morte cardiaca improvvisa attraverso la diffusione della cultura dell’emergenza e della defibrillazione precoce.

La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa per condividere insieme un’occasione di festa e di solidarietà e per scambiarsi i migliori auguri di un sereno Natale.