Al Centro Civico pronto l’impianto per il fotovoltaico

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Rispetto dell’ambiente per un territorio più sostenibile. Il Comune di Gudo Visconti ha completato l’installazione del nuovo impianto fotovoltaico, con sistema di accumulo, sulla copertura del Centro Civico comunale di Via Monte Grappa.

Riduzione dei costi

L’intervento rappresenta un ulteriore passo nel percorso intrapreso, dall’Amministrazione comunale, per ridurre i consumi energetici degli edifici pubblici, contenere i costi dell’energia e incrementare l’utilizzo di fonti rinnovabili. Il nuovo impianto è costituito da 18 moduli fotovoltaici da 520 W, distribuiti sulle falde est e ovest della copertura, per una potenza complessiva di 9,36 kWp, ed è abbinato a un sistema di accumulo da 10 kWh.

Il progetto prevede una produzione annua stimata di circa 9.860 kWh, a fronte di consumi elettrici del Centro Civico che negli ultimi anni si sono attestati mediamente attorno ai 10.000 kWh annui.

Tutto pronto per il collaudo

L’impianto consentirà quindi di aumentare sensibilmente l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia elettrica dell’edificio. Utilizzando il sistema di accumulo si potrà rendere disponibile parte dell’energia prodotta anche nelle ore in cui l’impianto fotovoltaico non è direttamente produttivo. A conclusione delle attività tecniche e amministrative previste, saranno completati il collaudo, gli adempimenti per la connessione alla rete e la definitiva messa in esercizio dell’impianto.