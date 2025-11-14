Al Castello un weekend di eventi contro la violenza sulle donne

In occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, la Commissione Pari Opportunità del Comune di Abbiategrasso invita tutta la cittadinanza a partecipare a due giornate di riflessioni, incontri e mostre dedicate al tema della consapevolezza e dell’autonomia femminile.

In Sala Consiliare del Castello

Sabato 22 e domenica 23 novembre 2025 la Sala Consiliare del Castello ospiterà un ricco programma di appuntamenti, pensati per ascoltare storie di rinascita, imparare insieme e tracciare nuovi percorsi di crescita personale e collettiva.

Il programma

Ecco il programma: sabato dalle 15 alle 18. 30 “Cos’è per me violenza” La Biblioteca Umana a cura di Centro Antiviolenza Telefono Donna e Casa Rifugio di Lule Onlus. Domenica 23 novembre dalle 15.30 alle 17:30 “Conoscere per difendersi” & “Non ti scordar di te” a cura di Noris Anselmi (counselor relazionale) e dell’avvocato Alberto Goglio.

Due momenti fondamentali per l’autonomia femminile. “Conoscere per difendersi”: educazione finanziaria di base e strumenti di tutela legale per una gestione consapevole delle risorse e dei diritti. “Non ti scordar di te”: Incontro esperienziale dedicato all’amor proprio, per imparare a rispettarsi e vivere relazioni autentiche.

Per tutta la durata dell’evento, nell’intero weekend, sarà visitabile la mostra fotografica “Urlo Innocente” a cura di Ahmed Elnahif e Gruppo “Io Sono Lilith”, IIS Alessandrini Abbiategrasso in collaborazione con Fondazione Clerici. Una mostra suggestiva che accompagnerà i dibattiti offrendo spunti visivi e di riflessione. Un’occasione imperdibile per tutta la comunità, per costruire insieme consapevolezza, rispetto e autonomia.