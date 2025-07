Al Borgo nuovi presidenti ai club Rotary

Attualità

Avvicendamenti al vertice all’Abbazia e al Rotaract

Estate tempo di rinnovamento per il Rotary, che ogni anno il 24 giugno termina l’esercizio sociale rinnovando i propri vertici in vista del nuovo anno rotariano, che è iniziata ufficialmente il primo luglio, martedì.

Martina Forti al club senior

Il Rotary Club Morimondo Abbazia, a conclusione di un’annata davvero straordinaria che l’ha visto eccellere in ogni campo, ha scelto Martina Forti come presidente per l’anno 2025/2026. La staffetta tra lei e l’uscente presidente Davide Carnevali è avvenuta il 27 giugno scorso nella splendida cornice del ristorante San Bernardo.

Carlotta Varchi

Una location perfetta per l’evento, molto partecipato e oltremodo rallegrato dalla presenza dei giovani del RotarAct Club Morimondo Abbazia, che ha a sua volta proceduto al passaggio delle consegne fra il presidente uscente Marco Santagostino e Carlotta Varchi, la nuova presidente di club.

Nuove generazioni

Una doppia cerimonia che conferma l’eccellenza del club nel coltivare e far crescere anche nelle nuove leve i principi ispiratori del Rotary, e che vede l’universo femminile crescere sia di numero che di livello. Nel congedarsi dal ruolo di presidente Carnevali ha ringraziato i membri del direttivo e i suoi più stretti collaboratori, nonché tutti i soci uno ad uno con parole toccanti:

«Insieme, abbiamo affrontato sfide significative che ci hanno spinto a superare i nostri limiti – ha dichiarato -. E voi cari soci avete dimostrato un impegno straordinario nel superare queste sfide, rendendo possibile il successo delle nostre iniziative. Potrei elencare i service ed eventi realizzati, le donazioni fatte, gli obiettivi raggiunti. Ma non servirebbe a nessuno stare qui a fare un elenco della spesa. Chi ci conosce e chi ha vissuto questo anno sa bene cosa abbiamo fatto e cosa stiamo cercando di costruire per il futuro, anche grazie all’impegno e alla visione di ciascun Past President del nostro club. Un grazie particolare alla neo presidente Martina, per aver collaborato attivamente alla continuità delle nostre idee, come l’Interact, il Global Grant in Palestina, Stop Tb e Gran Galà della risata. Ti auguro il meglio: goditi ogni singolo istante di questa esperienza. Io sarò sempre al tuo fianco, nel mio nuovo ruolo istituzionale e, soprattutto, come amico e come socio di questo splendido Club».

Il passaggio di consegne Rotary e Rotaract ha segnato l’entrata nel club di tre nuovi giovani soci direttamente dalle fila del RotarAct: Diana Dorosenco, Manuela Baratto e Matteo Invernizzi. Ben quattro, invece, i nuovi ingressi nel Rotaract: Elisa Ballarini, Gaia Casarotti, Edoardo Forti e Roberto Lionello.

Tra le tante emozioni della serata, il saluto a Leah dello Scambio Giovani, ripartita per gli USA. Una serata piena di sorrisi ed emozioni, insomma, che con la nuova presidente Martina Forti guarda al futuro sotto il motto «Uniti nel fare del bene». Per Carnevali si apre ora una nuova esperienza rotariana a livello distrettuale: sarà Assistente del Governatore del Distretto 2050 per il Gruppo Sforzesco, subentrando a Virginio Tagliabue del Rc Abbiategrasso al termine del suo mandato triennale. Una carica di grande prestigio ed impegno, significativa della stima che ha saputo guadagnarsi come presidente del Morimondo, ovvero un riconoscimento alla sua dedizione e un’ulteriore opportunità per contribuire alla crescita e alla collaborazione tra i Rotary Club del territorio. Il Rotary Club Morimondo Abbazia si conferma così una realtà viva e dinamica, pronta a raccogliere nuove sfide e a continuare a «fare del bene nel mondo» con passione, competenza e spirito di amicizia.