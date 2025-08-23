Aiutiamo "Amici on the Rhoad" a sostenere le sterilizzazioni dei gatti presenti nelle colonie feline di Rho

ASSOCIAZIONI

L'associazione rhodense sta partecipando a un concorso nazionale con il progetto "Colonie feline, noi ci siamo"

Amici on the Rhoad, l'associazione che si occupa di curare e nutrire i gatti della colonie feline di Rho ha bisogno dell'aiuti dei cittadini rhodensi.

L'associazione ha presentato il progetto "Colonie feline, noi ci siamo"

L’associazione, attiva sul territorio da due anni per la tutela degli animali e la gestione delle colonie feline, ha presentato il progetto “Colonie feline, noi ci siamo” al contest internazionale Reintegration Economy promosso da Almo Nature.

L’iniziativa ha l’obiettivo di sostenere le sterilizzazioni dei gatti presenti nelle colonie feline di Rho

L’iniziativa ha l’obiettivo di sostenere le sterilizzazioni dei gatti presenti nelle colonie feline di Rho, uno strumento indispensabile per contenere il fenomeno del randagismo, garantire migliori condizioni di vita agli animali e favorire una convivenza equilibrata con la cittadinanza. Il progetto, nato dalla volontà di un gruppo di cittadini già impegnati nel volontariato animalista, intende rispondere a un bisogno crescente: fornire supporto pratico e strumenti ai tutori delle colonie, spesso lasciati soli tra burocrazia e difficoltà quotidiane. In soli due anni di attività, l’associazione ha distribuito quintali di cibo raccolto grazie a campagne solidali, ha formato volontari per l’assistenza quotidiana e ha attivato percorsi di collaborazione con scuole e persone coinvolte in lavori di pubblica utilità.

"Secondo l’ultimo censimento risultano necessari 91 interventi, solo 38 al momento coperti dalle risorse disponibili"

Il cuore del progetto riguarda però le sterilizzazioni: secondo l’ultimo censimento risultano necessari 91 interventi, a fronte di soli 38 al momento coperti dalle risorse disponibili. La mancanza riguarda ben 53 gatti, con una spesa stimata di circa 8.000 euro, che l’associazione non è in grado di sostenere con le proprie forze. Grazie al bando Almo Nature, Amici on the Rhoad punta a garantire per i prossimi tre anni la sterilizzazione di almeno 18 gatti all’anno, per un totale di 54 interventi, andando così a coprire una parte importante delle esigenze attuali.

I cittadini rhodensi possono aiutare l'associazione esprimendo il proprio voto