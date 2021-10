Aiuti per i bimbi afghani: Castano fa il pieno di solidarietà

Il progetto solidale

Grande successo per la raccolta di beni di prima necessità e giochi per i bimbi afghani organizzata dal Gruppo Progettando Castano.

Aiuti per i bimbi afghani: grande successo per la prima raccolta organizzata dal Gruppo Progettando Castano.

Tanta generosità per i primi aiuti ai bimbi afghani

Il primo appuntamento era per domenica 26 settembre 2021 al gazebo organizzando dal Gruppo Progettando Castano in piazza Mazzini e sono stati davvero tanti i generi di prima necessità e i giochi che i castanesi hanno deciso di donare per i bambini afghani. Sono stati raccolti alimenti non deperibili e prodotti per l’infanzia, vestiti e giocattoli. Tutto il materiale donato dai cittadini sarà consegnato a breve alla Croce rossa del Comitato di Legnano, che si occuperà di distribuirlo alle famiglie che sono state accolte nei nostri paesi.

"Abbiamo riempito un intero camion"

Hanno affermato dal Gruppo Progettando Castano:

"Le donazioni ricevute sono state tantissime e ancora non sono finite. Abbiamo riempito un intero camion con vestiti, giocattoli, prodotti per bambini. Sono ricordi, sorrisi, la storia di tanti ragazzi di Castano. Un pezzettino del cuore di Castano è in quel camion. Ma non ci fermiamo. abbiamo ancora due giorni per far crescere ancora di più questo carico di sogni e speranze. Noi ci siamo e sappiamo che ci siete anche voi! Chiamateci al 353.4331854 o veniteci a trovare domenica pomeriggio al parco Sciaredo!".

Il prossimo appuntamento

I cittadini potranno continuare a portare i beni di prima necessità o i giocattoli da donare domani, domenica 3 ottobre, al parco Sciaredo dalle 14 alle 18 o contattare il 353.4331854.