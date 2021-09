Progettando Castano in campo per i bambini dell'Afghanistan

Progettando Castano ha organizzato due giorni di raccolta di generi di prima necessità per aiutare i bambini scappati dall'Afghanistan.

Un aiuto ai bambini dell'Afghanistan

Il primo appuntamento è per domenica 26 settembre 2021 al gazebo che verrà allestito in piazza Mazzini dalle 9 alle 12.30, ma i cittadini avranno la possibilità di donare altri beni primari anche domenica 3 ottobre al parco Sciaredo dalle 14 alle 18.

Cosa donare

Saranno raccolti alimenti non deperibili e prodotti per l’infanzia, vestiti e giocattoli. Tutto il materiale donato dai cittadiniu sarà consegnato alla Croce rossa del Comitato di Legnano, che si occuperà di distribuirlo alle famiglie che sono state accolte nei nostri paesi.

"Disponibili anche al ritiro a domicilio"

Hanno commentato dal gruppo Progettando Castano:

"Il nostro gruppo è felice di ripartire con una iniziativa rivolta ai bambini meno fortunati e alle loro famiglie in fuga per cercare libertà per noi scontate e un futuro migliore per i propri figli. La raccolta sarà svolta presso i due gazebo previsti per domenica 26 settembre mattina in piazza Mazzini e per il 3 ottobre pomeriggio presso il parco Sciaredo. Ma vogliamo andare oltre e siamo disponibili a venire a ritirare le donazioni anche a domicilio. Basterà contattarci al 353-4331854 per concordare il ritiro direttamente a casa vostra. Siamo certi che ci sarà una grande risposta da Castano e che ancora una volta mostreremo la generosità che contraddistingue la nostra città!!".