Aiuti per chi non riesce a pagare l’affitto

Aiutare le famiglie che non riescono a pagare l’affitto sul mercato privato. Regione Lombardia mette una mano al portafoglio e stanzia una cifra complessiva (in aggiunta a quanto già stanziato precedentemente n.d.r) di 2,5 milioni di euro.

Di questi fondi, 50.019 euro destinati al Comune di Garbagnate Milanese e 45.132 all’Amministrazione comunale di Rho

I fondi consentiranno di sostenere circa 2.400 nuclei familiari in difficoltà. Di questi fondi, 50.019 euro saranno destinati al Comune di Garbagnate Milanese e 45.132 all’amministrazione comunale di Rho.

«In pochi mesi – afferma l’assessore regionale alla Casa e Housing sociale Paolo Franco – abbiamo recuperato e messo in campo 5 milioni di euro che permettono di aiutare complessivamente circa 4.800 famiglie. Un impegno finanziario importante che va nella direzione di rafforzare le politiche di Regione sul tema dell’emergenza abitativa, in coerenza con la Missione Lombardia, il piano casa regionale che stiamo implementando sui territori e che guarda con grande attenzione anche ai bisogni sociali»

Questi i requisiti per poter accedere ai contributi

I nuclei familiari, per accedere ai contributi, devono possedere i seguenti requisiti: non essere sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione; non essere proprietari di un alloggio che soddisfi le esigenze del nucleo familiare; avere la residenza nell’alloggio in locazione, con regolare contratto di affitto registrato. Inoltre può costituire un criterio preferenziale per la concessione del contributo la perdita del posto di lavoro.