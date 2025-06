Aiutate oltre 400 famiglie con il «Bonus fragili»

«Anche quest’anno con il “Bonus fragili” voluto dal vicesindaco Linda Giovannini abbiamo dato un aiuto concreto alle famiglie di Corbetta che vivono situazioni di fragilità, disabilità o non autosufficienza. Più di 400 domande sono state accolte e hanno ricevuto un contributo economico – afferma il primo cittadino Marco Ballarini - Continuiamo a lavorare per non lasciare nessuno escluso».

Cambio di destinazione del contributo

L’Amministrazione comunale ha deciso un cambio di destinazione per i soldi che avrebbero dovuto essere destinati alla realizzazione del progetto vincente del Bilancio partecipativo di quest’anno, che invece non ci sarà.

«Anche per il 2025 erano stati stanziati 50mila euro per il Bilancio partecipativo, uno strumento di democrazia diretta che dà voce ai cittadini e alle loro idee per migliorare Corbetta. In questa edizione, però, i progetti presentati non hanno soddisfatto i criteri di ammissibilità previsti dal regolamento – spiega il sindaco Marco Ballarini - Per questo, con senso di responsabilità e attenzione al contesto sociale attuale, abbiamo scelto di destinare l’intera somma ad azioni di sostegno per le famiglie contribuendo al pagamento di affitti e utenze. Una scelta concreta, che mette al centro le persone, e un modo per restare vicini a chi oggi ha più bisogno».

Il Bilancio Partecipativo comunque «tornerà, perché crediamo nel valore del confronto e della partecipazione», assicura il primo cittadino. In arrivo quindi in sostituzione il «Bonus affitti e utenze 2025» del valore complessivo di 50mila euro per le famiglie che rientreranno nei requisiti previsti e che faranno domanda per accedere al contributo economico.

Buono Giovani 2025

Intanto il Comune di Corbetta, con delibera di Giunta, ha istituito anche il «Buono giovani 2025». Si tratta di una forma di sostegno rivolta ai giovani diciottenni, compresi quelli che diventeranno maggiorenni nel corso dell’anno per sostenere alcuni tipi di spese. Il Buono sociale giovani costituisce un titolo sociale che consente l’acquisto di beni o servizi in alcuni punti di servizi accreditati. In particolare finanzia l’acquisto di beni riconducibili ai seguenti ambiti: libri (audiolibro, ebook, libro, anche on line); musica (cd, dvd musicali, dischi in vinile, musica on line); dispositivi elettronici (cellulari, tablet e simili). Le domande potranno essere presentate entro le 12 del 23 luglio accedendo al portale dei Servizi online del Comune. L’importo massimo del Buono è di 100 euro. L’assegnazione è effettuata secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande ammissibili, che saranno finanziate fino ad esaurimento dei fondi programmati.