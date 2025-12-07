Ais Magenta ha “battezzato” 28 nuovi soccorritori

In un mondo in cui pochi gesti possono fare la differenza, i partecipanti al corso di primo soccorso di Ais Magenta hanno scelto di mettersi in gioco.

Ais Magenta ha consegnato i diplomi del corso di primo soccorso e rianimazione

L’Associazione italiana soccorritori Magenta Aps ha premiato tutti i volontari che hanno superato brillantemente gli esami finali del corso di primo soccorso e rianimazione, consegnando loro i diplomi ufficiali in una serata ricca di emozione e soddisfazione. A ospitare la serata, il Refettorio Non di solo pane, in via Moncenisio, dove si è svolta una cena conviviale che ha offerto l’occasione di celebrare il traguardo raggiunto in compagnia, grazie anche all’intervento del primo cittadino Luca Del Gobbo e alla collaborazione di Avis sezione Carlo Maronati di Magenta.

“Bello vedere l’adesione di tanti giovani. Chiederemo loro se vorranno collaborare con noi”

Andrea Pigazzi, presidente di Ais Magenta, ha dichiarato:

“Sono 28 i cittadini neodiplomati che hanno completato i corsi, entrando così a far parte della rete di magentini formati e pronti a intervenire in situazioni di emergenza. La soddisfazione è stata soprattutto quella di aver visto tanti giovani aderire al progetto e, proprio per questo, chiederemo loro se avranno piacere di continuare a collaborare con la nostra associazione”.

Si tratta di Carola Beretta, Virginia Beretta, Kevin Bonetti, Georgeta Calomfir, Marta Canclini, Roberta Carbone, Roberta Cattaneo, Virginia Cislaghi, Valentina Codini, Ivo Coldani, Romano Folchi, Alberto Garavaglia, Michela Garavaglia, Elisa Garbellini, Stefano Garbellini, Katarzyna Gruca, Elena Iacuzio, Massimo Marcioni, Mattia Mazzali, Modesto Meda, Lisa Mereghetti, Roberto Milani, Massimo Miramonti, Matteo Padalino, Roberto Porta, Luca Rossi, Marica Sturma e Sereno Sturma.

Ais Magenta opera da oltre 40 anni e da agosto 2023 è giuridicamente autonoma

È da diversi anni che, almeno due volte all’anno, l’associazione magentina organizza i corsi di primo soccorso e rianimazione. Ais Magenta è stata costituita il 12 marzo 1982 da un gruppo di volontari e da allora non ha più smesso. Dapprima, collegata all’Associazione italiana soccorritori nazionale, fondata nel 1970 da un gruppo di persone e medici operanti nei settori di emergenza-urgenza; con la chiusura di quest’ultima ad agosto 2023, è diventata giuridicamente autonoma.

Ha spiegato Pigazzi:

“I nostri corsi durano circa 30-32 ore e si suddividono tra teoria e pratica. Abbiamo una parte teorica composta da sei lezioni di due ore ciascuna e una parte pratica durante la quale vengono mostrate varie manovre utili, dalla posizione anti shock e la rianimazione, passando per la disostruzione delle vie aeree, fino ad arrivare all’installazione di applicazioni utili nel primo soccorso come Where are u. Non mancano anche serate interessanti con la presenza di Vigili del fuoco, Avis e addetti delle ambulanze”.

Appuntamento in primavera per la prossima edizione del corso di primo soccorso

La prossima edizione dei corsi dovrebbe iniziare in primavera: un’opportunità aperta a tutti, con partecipazione gratuita e solo una piccola quota richiesta per l’iscrizione all’associazione.