Mezzo secolo

Aido Magenta, 50 anni di impegno per la cultura della donazione

Domenica 18 ottobre il gruppo festeggia l’importante traguardo con un pranzo al refettorio Non di Solo Pane, tra musica, karaoke e una sottoscrizione premi. Ecco come partecipare.

Aido Magenta, 50 anni di impegno per la cultura della donazione

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Cinquant’anni di impegno nella promozione della cultura della donazione di organi, tessuti e cellule. È il traguardo che l’Aido di Magenta si prepara a celebrare con un appuntamento conviviale dedicato a soci, simpatizzanti e a tutti coloro che vorranno condividere questo importante anniversario.

Il pranzo del 18 ottobre

L’appuntamento è fissato per domenica 18 ottobre 2026 alle 12.30 al refettorio Non di Solo Pane di via Moncenisio 29 a Magenta. Il pranzo, dal titolo “Cinquant’anni d’impegno e di successi”, sarà un’occasione per festeggiare il mezzo secolo di attività del gruppo e, come spiegano gli organizzatori, «condividere le nostre esperienze». La quota di partecipazione è di 20 euro e comprende un menu completo. Si parte con l’antipasto della casa, con affettati e formaggio, seguito dal primo piatto, con la possibilità di scegliere tra risotto giallo e lasagnette al ragù di carne. Per il secondo sono previste scaloppine al limone con patate al forno, quindi dolce della casa e caffè.

Musica e intrattenimento

A rendere più vivace la giornata sarà anche l’intrattenimento musicale con karaoke, affidato a Catia e Fabio. Il programma prevede inoltre una sottoscrizione premi, inserita nell’ambito dei festeggiamenti per il 50esimo anniversario.

Come prenotare

Per partecipare è necessario effettuare prenotazione e pagamento. È possibile farlo direttamente nella sede dell’Aido Magenta, in piazza Formentano 3, dalle 10 alle 12, nelle giornate di sabato 19 e 26 settembre e sabato 3 ottobre. Un’altra possibilità è quella di rivolgersi di persona al banchetto Aido durante la Festa delle associazioni che si terrà domenica 27 settembre. Per informazioni è inoltre possibile contattare la sede Aido Magenta al 351.3611570.

 

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