Aido Magenta, 50 anni di impegno per la cultura della donazione

Cinquant’anni di impegno nella promozione della cultura della donazione di organi, tessuti e cellule. È il traguardo che l’Aido di Magenta si prepara a celebrare con un appuntamento conviviale dedicato a soci, simpatizzanti e a tutti coloro che vorranno condividere questo importante anniversario.

Il pranzo del 18 ottobre

L’appuntamento è fissato per domenica 18 ottobre 2026 alle 12.30 al refettorio Non di Solo Pane di via Moncenisio 29 a Magenta. Il pranzo, dal titolo “Cinquant’anni d’impegno e di successi”, sarà un’occasione per festeggiare il mezzo secolo di attività del gruppo e, come spiegano gli organizzatori, «condividere le nostre esperienze». La quota di partecipazione è di 20 euro e comprende un menu completo. Si parte con l’antipasto della casa, con affettati e formaggio, seguito dal primo piatto, con la possibilità di scegliere tra risotto giallo e lasagnette al ragù di carne. Per il secondo sono previste scaloppine al limone con patate al forno, quindi dolce della casa e caffè.

Musica e intrattenimento

A rendere più vivace la giornata sarà anche l’intrattenimento musicale con karaoke, affidato a Catia e Fabio. Il programma prevede inoltre una sottoscrizione premi, inserita nell’ambito dei festeggiamenti per il 50esimo anniversario.

Come prenotare

Per partecipare è necessario effettuare prenotazione e pagamento. È possibile farlo direttamente nella sede dell’Aido Magenta, in piazza Formentano 3, dalle 10 alle 12, nelle giornate di sabato 19 e 26 settembre e sabato 3 ottobre. Un’altra possibilità è quella di rivolgersi di persona al banchetto Aido durante la Festa delle associazioni che si terrà domenica 27 settembre. Per informazioni è inoltre possibile contattare la sede Aido Magenta al 351.3611570.