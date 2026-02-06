Ai Comuni di Tra Navigli e Ticino 128 mila euro del bando Lombardia Style

Il territorio dell’Ovest Milanese si conferma protagonista nel panorama dell’attrattività territoriale lombarda.

Bando Lombardia Style

Per il secondo anno consecutivo, il Comune di Abbiategrasso, in qualità di ente capofila, ha guidato con successo una cordata di amministrazioni locali nell’aggiudicazione del prestigioso bando Lombardia Style. L’iniziativa, promossa dall’Assessorato al Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia, premia la qualità del progetto “Tra Navigli e Ticino. Percorsi di autenticità”, che vede uniti in una strategia comune i comuni di Albairate, Bernate, Binasco, Cassinetta di Lugagnano , Castano, Corbetta, Cuggiono, Cusago, Trezzano, Vermezzo e Zibido.

Promozione del territorio

Il bando, denominato “Lombardia Style – Progetti di promozione unitaria per l’attrattività territoriale – edizione 2026”, nasce per dare attuazione alla delibera di giunta regionale del settembre 2025. L’obiettivo centrale è sostenere partenariati comunali capaci di sviluppare palinsesti di eventi innovativi, valorizzando così l’immagine della destinazione Lombardia. La strategia punta con decisione sulla comunicazione coordinata, favorendo la destagionalizzazione e incrementando i flussi turistici attraverso un calendario unico e ricco di appuntamenti, promosso prevalentemente in digitale. Questo approccio consente di dare risalto a ogni singola iniziativa locale all’interno di una narrazione coerente, mirata e capillare.

Collaborazione tra enti

L’assessore al Turismo e vicesindaco del Comune di Abbiategrasso, Beatrice Poggi, in qualità di esponente del Comune capofila, esprime grande soddisfazione per il traguardo raggiunto, sottolineando come la collaborazione tra enti sia il vero motore del successo. “Lavorare insieme permette infatti di unire risorse e competenze, amplificando l’impatto di ogni azione sul territorio. Grazie al sostegno regionale, il progetto potrà crescere ulteriormente, attirando visitatori interessati a percorsi autentici tra cultura, natura e gastronomia”. Il valore totale dell’investimento approvato è di 176.600 euro, mentre il contributo complessivo concesso ai Comuni di “Tra Navigli e Ticino” ammonta a 128.500 euro: una cifra significativa che consentirà di alzare ulteriormente l’asticella del programma.

Tra le principali novità di questa edizione spicca il lancio del Festival di Primavera. Sulla scia del successo ottenuto lo scorso anno con la rassegna autunnale, questo nuovo format proporrà già dai prossimi mesi un ricco ventaglio di eventi diffusi su tutto il comprensorio. Sarà un’occasione preziosa per cittadini e turisti per immergersi nella storia, nelle tradizioni e nella bellezza paesaggistica che caratterizza l’area tra i Navigli e il fiume Ticino.