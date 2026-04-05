Agricoltura: come valore economico e ambientale

Un incontro per parlare di agricoltura e analizzare il difficile momento che sta vivendo uno dei comparti economici più importante del nostro sistema e elemento di spessore del sistema Lombardia.

Agricoltura nel Dna

Un dibattito organizzato dai Comuni di Gaggiano e Cusago, territori che hanno nel loro Dna l’agricoltura, le radice di due comunità che hanno saputo coniugare la tradizione dei campi con lo sviluppo tecnologico.

Un nutrito gruppo di agricoltori della zone e cittadini si è trovatonella biblioteca di Gaggiano dove si è svolto un importante momento di confronto e riflessione dedicato al mondo agricolo e alle sue prospettive dal titolo “Terra e futuro, l’agricoltura del domani”.

A moderare la discussione il consigliere comunale Gabriel Gualtieri, che ha rivolto le istanze degli agricoltori agli ospiti intervenuti: l’onorevole ed Europarlamentare Isabella Tovaglieri, il professor dell’Università Statale di Milano Giovanni Banterle e la Consigliere di Regione Lombardia Maira Cacucci.

Favorire lo sviluppo del comparto

«E’ stato un momento di grande riflessione e discussione – spiega Gualtieri – Importante, grazie agli ospiti presenti , avere le varie posizioni. Il professor Banterle ci ha spiegato i meccanismi e le difficoltà per affrontare nel migliore dei modi lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica, l’onorevole Tovaglieri ha mostrato quello che l’Europa intendete farà per sostenere l’agricoltura e sulla stessa linea, ma con un profilo regionale, quello che la Lombardia intende attuare con l’intervento di Cacucci. Un quadro non semplice sicuramente, per tutti una sfida complicata ma che può essere affrontata con le dovute attenzioni».

Un dibattito che visto molto coinvolto anche il sindaco di Cusago Gianmarco Reina, l’altro ente organizzatore dell’incontro.