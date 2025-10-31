Aggredisce e minaccia gli agenti alle scuole: denunciato un 32 enne

Lo spiacevole episodio risale alla mattina di lunedì 27 ottobre quando, durante l’orario di entrata degli alunni della scuola Umberto e Margherita di Savoia di Abbiategrasso, un genitore ha iniziato ad insultare e minacciare l’Agente che gli aveva fatto notare che il suo veicolo intralciava l’uscita di un passo carraio presente nella zona.

Minaccia gli agente della Locale

L’uomo, un trentaduenne italiano residente in provincia di Milano, aveva parcheggiato l’auto di fronte ad un passo carraio, quindi in sosta vietata, per portare la figlia a scuola, ma quando l’agente della Polizia Locale gli ha fatto notare l’infrazione invitandolo a parcheggiare l’auto in un altro luogo, ha iniziato ad insultarlo con degli epiteti e all’arrivo di un secondo agente, alla richiesta delle generalità, li ha minacciati di percosse se non lo avrebbero fatto andare via. Il tutto davanti agli occhi sgomenti dei bambini e dei genitori che accompagnavano i propri figli a scuola.

Denunciato per oltraggio

Gli atteggiamenti minacciosi dell’uomo proseguivano sino all’arrivo degli Ufficiali che con non poca fatica cercavano di far tranquillizzare l’uomo ed accompagnarlo al Comando di Polizia Locale, dove, oltre alle sanzioni per il codice della strada (il veicolo è risultato privo di revisione), veniva denunciato all’Autorità Giudiziaria per i reati di oltraggio, minaccia e rifiuto di fornire le proprie generalità ad un Pubblico Ufficiale.

Il Comandante della Polizia Locale, Maria Malini e l’assessore alla Sicurezza Chiara Bonomi, manifestano apprezzamento per l’operato quotidiano svolto dagli agenti con l’obiettivo di assicurare un clima sereno soprattutto in luoghi sensibili come le scuole ove comportamenti simili non possono essere tollerati.