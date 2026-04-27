Aggiornamento sull’attraversamento della Sp114

L’Amministrazione comunale di Cusago a seguito delle numerose segnalazioni relative a utilizzi impropri dell’attraversamento pedonale in zona Viridea, sulla SP114, ribadisce con fermezza che l’opera non è completata e non è percorribile. Si tratta di un cantiere e quindi non accessibile ai cittadini, ma solo agli addetti ai lavori.

“Come si evince chiaramente dalle immagini, la parte di competenza di Città Metropolitana non è ancora stata completata. – spiega il sindaco di Cusago Gianmarco Reina pubblicando anche un post sui canali social del Comune – Pertanto, le richieste relative all’apertura del cantiere risultano al momento premature e non imputabili al Comune di Cusago”.

Tempi e modalità che devono ancora essere annunciati

“La porzione di competenza comunale è conclusa, fatta eccezione per la cartellonistica e l’illuminazione. Queste verranno installate solo a seguito della realizzazione del tratto di pista ciclabile mancante e del cavidotto necessario ad alimentare i cartelli – prosegue Reina – Essendo l’area interdetta e delimitata da transenne lungo tutto il percorso, si esorta la cittadinanza a non attraversare in quel punto la Strada Provinciale. Tale comportamento mette a serio rischio la propria incolumità e quella degli altri utenti della strada. La sicurezza di tutti è una priorità assoluta. L’Amministrazione Comunale continuerà a monitorare la situazione in coordinamento con Città Metropolitana e fornirà aggiornamenti tempestivi. Ringraziamo per la collaborazione e il senso civico”.

È in fase di realizzazione la nuova pista ciclabile che collegherà Cusago ad Abbiategrasso, lungo la Provinciale 114. Il progetto, che si integra nel Biciplan di Città Metropolitana (corridoio 12), mira a connettere l’area commerciale di Cusago con Abbiategrasso e Milano. I lavori, che corrono paralleli alla sp 114 sono iniziati nel 2024.

L’obiettivo del progetto è quello di migliorare la sicurezza ciclabile tra le zone residenziali/commerciali e la sostenibilità ambientale. L’opera fa parte di una rete più ampia che punta a collegare i comuni dell’hinterland con Milano.