Aggiornamenti sui disservizi della rete elettrica

Duereti e le Amministrazioni comunali di Rosate, Bubbiano e Calvignasco hanno organizzato, lo scorso 10 dicembre, un incontro tecnico dedicato all’analisi delle reti elettriche e ai progetti di investimento della società.

Incontro positivo

In particolare, sono stati illustrati gli eventi salienti rilevati negli ultimi mesi, spiegando le criticità riscontrate e le soluzioni adottate per garantire continuità e sicurezza della fornitura elettrica al territorio. Sono stati inoltre presentati dei progetti di realizzazione di un nuovo collegamento tra due linee di media tensione, posto tra i comuni di Calvignasco e Bubbiano, che permetterà di migliorare la qualità del servizio dei cittadini. Nei Comuni sono previsti inoltre degli interventi mirati in alcune tratte che prevedono l’installazione di una innovativa tecnologia che consentirà di aumentare la resilienza della rete di media tensione riducendo i rischi di guasti. Nel biennio 2026/2027 sono previste inoltre attività specifiche per rafforzare le linee elettriche rendendole più resilienti e in grado di rispondere alle nuove esigenze energetiche e ai cambiamenti climatici in corso.

Il commento del sindaco Tarantola