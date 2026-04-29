“Afghanistan re-veiled” conquista anche il Parlamento Europeo

Si è tenuta martedì pomeriggio , 28 aprile 2026, al Parlamento Europeo di Strasburgo l’inaugurazione della mostra fotografica “Afghanistan re-veiled”, evento ospitato dall’eurodeputata leghista Silvia Sardone, al fianco dell’autore delle immagini, il fotografo di Abbiategrasso Claudio Tirelli , visitabile per tre giorni fino al 30 aprile.

Dopo Roma l’Europa

La mostra “Afghanistan rivelato” dopo aver ammagliato la Camera dei Deputati a Febbraio nella sala del Cenacolo del Complesso di Vicolo Valdina è approdata alle istituzioni europee.

È stata allestita nello spazio Emilio Colombo a Strasburgo, un’area molto frequentata dai deputati. Tre giorni per ammirare le foto, una trentina, scattate da Claudio Tirelli, per poi chiudere il cerchio con la mostra in arrivo dal 13 al 28 giugno nella sua città: Abbiategrasso, nei suggestivi sotterranei del Castello Visconteo.

Creare una reazione a livello internazionale

Il titolo “ri-velato” gioca sul “rimettere il velo” alle donne, evidenziando il drastico peggioramento delle loro condizioni di vita con il ritorno del regime dei Talebani. Le fotografie, realizzate da Claudio Tirelli, presidente di “Obiettivo sul Mondo”, sono il risultato di diversi viaggi nel Paese e restituiscono uno spaccato autentico e toccante della realtà afghana.

“E’ un onore portare le mie opere nel cuore dell’Europa, al Parlamento Europeo. Lo scopo della mostra è chiaro, denunciare la condizione disumana delle donne afghane sotto il regime dei Talebani, creare un eco e suscitare una reazione a livello internazionale – spiega Tirelli – Qui abbiamo portato una trentina di scatti (26 per la precisione) che mostrano senza ombra di dubbio questa condizione, un’esposizione per amplificare, dare voce, essere il megafono sociale delle donne afghane che vivono in una condizione di drastico squilibrio . Siamo noi che possiamo e dobbiamo andare oltre, osare e denunciare l’oblio sociale delle donne in Afghanistan e porre all’attenzione del mondo una condizione inimmaginabile. La mostra non ha colore politico, ha già attirato l’attenzione di diversi europarlamentari, è lo specchio di un mondo oscurato dal potere estremista”.

L’europarlamentare della Lega Sardone, promotrice dell’iniziativa, con l’autore degli scatti, ha inaugurato l’esposizione nella prestigiosa venue:

“È stato per me un onore inaugurare la mostra “Afghanistan Re-veiled”, un progetto che non è soltanto artistico, ma profondamente umano e politico nel senso più alto del termine. Ringrazio Claudio Tirelli per questa magnifica esposizione, il suo sguardo con la macchina fotografica tocca l’anima e per questo ho voluto fortemente portare questa mostra al Parlamento Europeo. L’Afghanistan è una terra dalla storia millenaria, una civiltà ricca di cultura, tradizioni e identità profonde. Eppure oggi qui vediamo condizioni di vita segnate da gravi limitazioni delle libertà fondamentali, in particolare per le donne. Donne costrette al burqa, la cui identità viene progressivamente cancellata, il cui ruolo nella società viene ridotto – e conclude – Donne che non possono uscire di casa da sole, che non possono studiare, che non possono lavorare. Il Parlamento europeo deve smetterla di voltare le spalle di fronte a quello che succede in Afghanistan. Deve contrastare l’estremismo islamico e lottare per i diritti delle donne”.