Il Servizio Affidi dell’Area Minori di SER.CO.P. – Azienda Speciale dei Comuni del Rhodense per i Servizi alla Persona organizza un incontro informativo per raccontare l’Affido Familiare e le forme di accoglienza possibili, aperto a tutte le persone interessate.

Affido familiare e forme di accoglienza, se ne parla con SER.CO.P

L’incontro, dal titolo Io Mi Affido, si svolgerà giovedì 21 maggio alle 18.30 presso lo spazio di comunità di #Oltreiperimetri in Via Meda 20 (Auditorium Padre Reina) a Rho, un luogo di costruzione di legami di comunità e in cui i cittadini possono partecipare attivamente.

Le parole della responsabile

“Accogliere un bambino in famiglia significa garantirgli stabilità affettiva e cura per un tempo necessario a costruire e facilitare il rientro nel suo contesto familiare, mantenendo il legame imprescindibile con i propri genitori biologici. È un atto di solidarietà e responsabilità comunitaria verso il quale tutti si possono aprire – ha commentato Francesca Musicco, responsabile dell’Area Minori e Famiglia di SER.CO.P. – Spesso non si conoscono alcuni aspetti dell’affido, come le formule di accoglienza possibili o il fatto che possano diventare famiglie affidatarie sia coppie sia single: con questo incontro il nostro Servizio Affidi vuole informare e rendere più accessibile al territorio l’affido familiare grazie alla presenza, da un lato, delle colleghe che coordinano il servizio sul nostro territorio e, dall’altro, di alcune famiglie affidatarie che si sono rese disponibili a raccontare la loro esperienza, in un momento di conoscenza reciproca”.

La serata vuole essere un momento informale durante il quale ascoltare le testimonianze delle famiglie affidatarie che hanno iniziato un percorso di accoglienza con bambine, bambini, ragazze e ragazzi. Sarà inoltre l’occasione per saperne di più sull’affido familiare e sul quadro normativo in cui si colloca. L’incontro sarà condotto da Michela Aucello, pedagogista coordinatrice del Servizio Affidi e da Chiara Nani, psicologa del Servizio Affidi di SER.CO.P. che faciliteranno la conversazione e lo scambio tra i partecipanti.