Addio all'ex sindaco Mainini: il ricordo del Consorzio Est Ticino Villoresi

La notizia della scomparsa dell'ex sindaco di Inveruno Gianni Mainini ha colpito non solo la comunità di Inveruno ma anche il Consorzio Est Ticino Villoresi.

A ricordare l'ex sindaco di Inveruno, Mainini, anche Alessandro Folli, il presidente del Consorzio Est Ticino Villoresi:

"E’ purtroppo giunta in queste ore la notizia della scomparsa di Gianni Mainini, Sindaco ad Inveruno dal 1985 al 1995. Durante questa sua esperienza politica, contraddistinta da un forte senso di comunità, ebbe modo di dare evidenza alla sua visione strategica del territorio, all’interno della quale non poteva mancare anche una costante attenzione allo sviluppo agricolo dell’Alto milanese. Per me ha rappresentato un attento e lungimirante interlocutore, sempre disponibile all’ascolto e al confronto costruttivo. Delle sue numerose qualità diede prova anche durante la Presidenza del Centro Studi Marcora e la pubblicazione di alcuni volumi da lui scritti non fanno che restituirci il profilo di un uomo impegnato, estremamente equilibrato e istituzionale, convinto dell’importanza di custodire e tramandare la fondamentale eredità spirituale di Giovanni Marcora. Il suo esempio continuerà a costituire per i nostri territori tutti un riferimento imprescindibile e duraturo".