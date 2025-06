Addio all'ex presidente del Milan, il rhodense, Gaetano Morazzoni

Si è spento nella mattinata di oggi, martedì a 92 anni, Gaetano Morazzoni, avvocato, politico e ex presidente di Milan e Sea

Avvocato e uomo politico è stato vicesindaco di Rho all'epoca del sindaco Carlo Landoni

Avvocato e uomo politico iscritto alla Democrazia Cristiana ha occupato diverse poltrone importanti; tra le altre, è stato vicepresidente della Fondazione Fiera Milano. Fu parlamentare per due legislature consecutive, dal 1976 al 1983, e fu diverse volte assessore ai Comuni di Rho, dove ha ricoperto anche la carica di vicesindaco all'epoca del sindaco Carlo Landoni e del Comune di Milano.

Ex presidente del Milan in uno dei periodi più bui della società rossonera

Morazzoni fu presidente del Milan, dal 30 ottobre 1980 al 18 gennaio 1982, in uno dei periodi più bui della società rossonera. Diventò presidente nell'ottobre del 1980 in un momento particolarmente infelice, dopo la retrocessione d'ufficio in Serie B dovuta allo scandalo del Totonero che era costato altresì la radiazione al presidente Felice Colombo. Esperienza quella alla guida della società milanista che durò davvero poco. Nel primo anno, Morazzoni (qui in una foto, al centro con gli occhiali, al campo sportivo di Pogliano Milanese) riportò la squadra in serie A mentre nella stagione successiva, 1981-1982, con la squadra posizionata nella parte bassa della classifica, in piena retrocessione lasciò la presidenza a Giuseppe Farina

E' stato anche il numero uno di Sea la società che si occupa degli aeroporti milanesi

Non solo presidente del Milan, il rhodense Gaetano Morazzoni, dopo l'esperienza rossonera è stato presidente della Sea la società che si occupa degli aeroporti di Milano Linate e Malpensa. Nel 1997 diventò consulente del gruppo politico di Forza Italia e collaboratore di Mediaset. I funerali dell'avvocato si svolgeranno nella mattinata di giovedì nella chiesa parrocchiale di San Vittore a Rho