Addio all'età di 79 anni a don Erminio Burbello

Scomparso all’età di 79 anni don Erminio Burbello. Era nato a Lainate l’8 febbraio 1944 ed era stato ordinato sacerdote il 28 giugno 1968 in Duomo a Milano dal cardinale Giovanni Colombo.

Addio a don Erminio Burbello

Don Erminio è stato responsabile della Comunità pastorale Cuore Immacolato di Maria, che raggruppa le parrocchie di Inveruno e Furato, dal 2010 al 2019. È stato il suo ultimo incarico perché raggiunta la meritata pensione si è trasferito a Civate, nella parrocchia dei Santi Vito e Modesto, dove si è spento mercoledì.

Dopo l’ordinazione, dal 1968 fino al 1986, don Erminio era stato vicario nella parrocchia di San Gerardo a Monza, occupandosi della pastorale giovanile. Poi era diventato parroco di San Giovanni Evangelista a Lecco, nel rione di Rancio. Contemporaneamente, dal 1998 fino al 2001, è stato coordinatore pastorale di Lecco anche per la parrocchia dei Santi Pietro e Paolo di Laorca. Nel 2001 è stato trasferito a Canzo, nella parrocchia di Santo Stefano, dove è rimasto fino al 2010 ricoprendo anche l’incarico di decano di Asso.

L'ultimo incarico a Inveruno

L’ultimo incarico di responsabile parrocchiale a Inveruno per poi ritirarsi in pensione a Civate dove si è spento e dove è stato celebrato il funerale questa mattina nella chiesa parrocchiale.

Uomo di grande fede aveva sottolineato l’importanza del Vangelo. Diceva in una intervista che il cardinale Martini lo aveva educato a familiarizzare con il Vangelo e lui stesso fu autore di una piccola pubblicazione dal titolo «Aprire il Vangelo da adulti».