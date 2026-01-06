Addio alla carta d’identità cartacea, oltre 8mila legnanesi devono passare a quella elettronica

Addio definitivo alla carta d’identità cartacea: a Legnano sono oltre 8mila i cittadini che devono passare a quella elettronica.

Dal 3 agosto la carta d’identità cartacea va in pensione

A partire dal 3 agosto di quest’anno infatti tutte le carte d’identità rilasciate su supporto cartaceo cesseranno di essere valide indipendentemente dalla data di scadenza indicata sul documento. La decisione nasce dalla necessità di uniformarsi alla normativa comunitaria, che impone requisiti di sicurezza più elevati per i documenti d’identità dei cittadini dell’Unione europea. I documenti di identità cartacei infatti non soddisfano i requisiti minimi stabiliti (come quelli previsti dal documento ICAO 9303) e sono privi della zona a lettura ottica funzionale, cosa che li rende più vulnerabili alla contraffazione.

Oltre 8mila i legnanesi che devono fare quella elettronica

Non c’è alcuna necessità di precipitarsi agli sportelli dell’Ufficio Anagrafe di Palazzo Livatino, ma gli oltre 8mila legnanesi a oggi in possesso del documento d’identità cartaceo dovranno prenotare per tempo, e comunque prima del 3 agosto, un appuntamento per ottenere la carta d’identità elettronica; il solo documento che, insieme con il passaporto, dopo quella data, sarà valido in tutta l’Unione europea.

Per facilitare la sostituzione dei documenti, che comporta un impegno consistente da parte degli uffici, l’Amministrazione comunale ha deciso di istituire, in via straordinaria, due pomeriggi di apertura al mese (nella giornata di lunedì dalle 14.30 alle 17.00).

Aperture straordinarie dell’Ufficio Anagrafe

I pomeriggi di apertura straordinaria, per cui occorre prendere appuntamento tramite Urp telefonando ai numeri 0331.925551-552-553-555, saranno il 12 e il 26 gennaio, il 9 e il 23 febbraio, il 9 e il 23 marzo, il 13 e il 27 aprile, l’11 e il 25 maggio, l’8 e il 22 giugno e il 6 e il 20 luglio.

Nel fissare gli appuntamenti per la sostituzione della carta d’identità cartacea nei giorni di apertura straordinaria sarà data la precedenza a chi è sprovvisto di passaporto. Questa opportunità si aggiunge all’attività ordinaria svolta dall’Anagrafe per il rilascio della Cie, e per cui l’appuntamento si prenota al link https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/. Ulteriori informazioni per il rilascio della Cie sono reperibili sul sito internet istituzionale del Comune di Legnano.